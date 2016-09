Frp: - Byråkratiet får mest i Oslo-budsjettet

– Byrådslederens kontor får en økning på ti prosent. Det samme får Kemnerkontoret. Plan- og Bygningsetaten får 6 prosent, og koster nå nesten en kvart milliard kroner. 60 millioner skal gå til en nyopprettet såkalt «klimaetat». Eldreomsorgen derimot økes kun med fem prosent, sier Peter N. Myhre, Frps representant i finanskomiteen i bystyret.

Han frykter at dette kun vil føre til mer byråkrati i Oslo kommune.

Øystein Sundelin, nestleder i finanskomiteen, er mest bekymret for skolebudsjettet.

Ingar Storfjell

– Vi har sett på skolens rammebudsjetter. Der står det at skolesektoren får 14 millioner kroner mindre i 2017. Dette vil gå utover elevene. Det er viktig å sikre elevene god skolegang. Sånn sett er dette en dårlig prioritering, sier Sundelin som frykter for Høyre-skolen som var en storsatsing da Høyre satt i byrådet.

– Vi frykter for Høyre-skolen hver eneste dag, sier Sundelin.

*Slik er det nye Oslo-budsjettet

Flere får eiendomsskatt

Høyre er også bekymret for at den store boligprisveksten i Oslo vil gi mange flere eiendomsskatt enn det Ap hadde sagt i valgkampen.

– Eiendomsskatten er blitt vesentlig høyere enn det Ap hadde budsjettert med under valgkampen. Og så vil mange flere boligeiere få denne skatten neste år. Hadde velgerne visst at så mange vil få eiendomsskatt, så tror jeg ikke at de ville ha stemt på Ap, sier Sundelin.

– Oslo kommune har budsjettert med 450 millioner kroner i eiendomsskatt neste år. Dette er jo mye høyere enn det som ble sagt i valgkampen, sier Sundelin videre.

De borgerlige partiene er særlig opptatt av eiendomsskatten fordi skatten forteller hvor skillelinjene mellom de borgerlige og rødgrønne i Oslo-politikken går.

Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

– Byrådet øker ikke bunnfradraget for eiendomsskatt, men beholder den uendret på 4 millioner. Dette på tross av at boligprisene for tiden øker kraftig. På denne måten vil eiendomsskatten i tiden fremover ramme flere og flere, og mer og mer alminnelige boliger, supplerer Peter N. Myhre.

– Grått budsjett

Øystein Sundelin beskriver det rødgrønne budsjettet som «profilløst» og visjonsløst».

– Det er et grått prosjekt der ingen sektorer får så mye penger at man kan kalle det for en storsatsing. Byrådet har mye penger til rådighet som de smører utover. Jeg er likevel glad for at masse rare forslag som SV og MDG lanserte i valgkampen ikke er med i budsjettet. Sånn sett er budsjettet mer «straight» enn man skulle tro, sier Sundelin.

– Hva er bra i budsjettet?

– Det er veldig mye bra her. Vi ser at byrådet vil drive Oslo mer eller mindre på samme måte som vi gjorde. Vi kommer til å stemme for en god del i budsjettet, akkurat som Ap gjorde da vi satt i byrådet.

Frykter færre kollektivreisende

Myhre er også opptatt av de høye kollektivprisene som byrådet har varslet i budsjettet.

– I 2008 ble prisen på månedskortet redusert kraftig. Dette førte til en kraftig vekst i reisende med kollektivtrafikken. Derfor er det underlig at byrådet vil øke kollektivprisene med 150 millioner kroner. Særlig med tanke på at biltrafikken skal ned, sier Myhre.

Han raser også over at byrådet ikke vil bevilge penger til ny skytebane på Åsland og ny skøytehall på Valle Hovin.

– Byrådet burde ha kommet i gang med en ny skøytehall på Valle nå som jobben med å bygge et nytt stadion er i gang, sier Myhre.

Frp vil foreslå at det kommer penger til skytebane på Åsland og skøytebane på Valle. Frp vil også sikre penger til Oslo Idrettskrets’ aktiviteter for barn og ungdom.

– At byrådet har strøket bevilgninger til storbyarbeidet til Oslo Idrettskrets gjør ikke saken noe bedre. Her dreier det seg om 103 tiltak for barn og ungdom i regi av 63 idrettslag.