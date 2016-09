Frp-politiker: Hijab er grunn til å avvise en kunde

Stavanger tingrett dømte en frisør til å betale 10.000 kroner i bot etter at hun nektet å ta imot en kvinne i hijab som kunde.

Tidligere stortingsrepresentant, nå medlem av finanskomiteen i Oslos bystyre, skriver på sin Facebook-side:

«Interessant. Man har altså ingen rett til å avvise noen. Så hvis en mann iført naziuniform kommer inn i en frisørsalong så skal frisøren bare høflig si - Velkommen, sitt bare ned herr obersturmbannführer, hvordan skal vi ha det i dag?»

Han mener hijab bør være grunn til å nekte å ta imot en kunde.

– Hijab er for noen forbundet med ekstremisme og terror, hevder Myhre.

Hijab er tillatt i Norge. Men offentlig bruk av symboler som nazi-hakekors og Ku Klux Klan-hetter er forbudt i Norge.

Det endrer likevel ikke Myhres oppfatning.

– Jeg mener at en frisørsalong skal kunne avvise en kunde.

Nekter for sammenligning

Men han vil ikke si at han sammenligner en hijab med en naziuniform.

– Nei, jeg gjør ikke det. Men hvis du skal tvinge alle til å godta et kundeforhold uansett hvordan de oppfører seg, hvis du skal ha et forbud mot diskriminering på den måten som tingretten i Stavanger nå legger opp til, betyr det at man ikke kan avvise noen, sier Myhre.

Mener hijab er god grunn til å avvise kunde

Blir kalt rasist

Myhre sier han stort sett har fått saklige reaksjoner på Facebook-posten sin.

– Jeg ser at jeg blir kalt rasist. Det er sånn det er, om du har noen avvikende meninger i dette landet. Det legger store begrensninger på debatten, sier Myhre.

Også hans partifelle Ole Hovengen, nestleder i FrP i Drammen, uttrykte lignende tanker på sin Facebook-side etter dommen: