Rundt hele byen står kanonene og suser og gjør vann til snø når temperaturen er lav nok. De står på Greverud, i Hakadal og Holmenkollen, på Skullerudstua og mange andre steder, deriblant Linderudkollen.

Kjører på døgnet rundt

Stein Erik Kirkebøen

Klokken har passert 01.30. Det er mørkt men ikke stille på Linderudkollen. Det svake suset vi hører i det fjerne, blir sterkere når vi kommer nærmere det som er i ferd med å bli en langrenns- og skileikarena ned mot Kapteinputten som ennå ikke har trukket isfrakken på. Et svakt lys og en enda svakere sky av lyst mot det mørke viser hvor de tre operative kanonene står og kaster ut snø.

12 timer senere er situasjonen akkurat den samme, bortsett fra at det er lysere.

- Jeg liker å gå på ski

– Dette blir fint! Jeg husker hvordan ungene koste seg på denne nye arena i fjor, nå blir det snart like fint, stråler Gunnar Atterås (55) før han legger ut på sin fjerde runde på skogsbilveien rundt Linderudkollen.

På Linderudkollen er det et yrende liv hver kveld, men alle går ikke på ski, noen sykler også. De trenger vinterplass.

– Runden er syv kilometer, så det blir tre mil tilsammen i dag. Det er litt grus i snøen noen steder, men forholdene er stort sett fine. Det er for lite snø til at de har kjørt opp spor, men det er tromlet og pakket og fint og gå, sier Atterås som er ute på sin andre tur for sesongen i Oslomarka.

– Det er veldig bra. Det er sjelden det er så fint her så tidlig på vinteren, sier entusiasten som også har gjort unna noen kilometer Sjusjøen hvor han har hytte.

– Jeg liker å gå på ski.

- Beste sesongstart siden 2010

Det gjør Hege Blichfeldt Sheriff også. Hun er løypesjef i Skiforeningen, og koser seg. – Ja, virkelig. Vi har diskutert hvor lenge det er siden siste det var så fint så tidlig i Marka. Forholdene er veldig variable, foreløpig er det lite snø i øst og sørøst men bra i nord og vest, men vi er kommet til at det syv år, vinteren 2009-10 var kald og fin.

Og der vinteren ikke gjør jobben, gir entusiastene den en hjelpende kanon. Det er minst et dusin steder i Osloområdet hvor snøkanonene durer og går og gjør vann om til snø. Ett av stedene er den nye langrennsarenaen på Linderukollen hvor kommunen ved Bymiljøetaten holder skansen på dagtid og frivillige skientusiaster fra Kjelsås IL passer på kanonene gjennom kalde nattetimer. Sist vinter hadde de 750 dugnadstimer med snøproduksjon. Da kom de i gang to måneder senere enn i år.

- Vi må ha kuldegrader!

– Vi startet opp mandag formiddag, og nå kjører vi på 24 timer i døgnet så lenge det er kaldt nok. Det er ikke noe problem å skaffe frivillige kanonvakter, forsikrer Jon Solsrud i Kjelsås IL. – Vi har 60–70 navn på listen, og kjører kanonene så snart det er kaldt nok. Vi må ha fire-fem kuldegrader og bør vi ha enda flere for å få fart på produksjonen. Målet er å legge 40 centimeter kunstsnø. Klarer vi det, har vi føre til langt uti april.

Mange løfter ikke en finger for å få snø, de vil ha den vekk.

Stein Erik Kirkebøen

– Vi begynner med å legge snø på den store sletta. Hvis kulden holder seg, så fortsetter vi ut i løypenettet. Vi har tre nye sløyfer på cirka fem kilometer totalt i tillegg til arenaen. Vi må utnytte alle kuldeperioder, og følger ganske godt med på Yr, sier Solsrud som er litt bekymret, over helgen dukker det opp røde tall på yr.

I rute til tusen mil

Enda en dag er blitt kveld. På Heggelia sitter Tom Stensaker (62), byens fremste skientusiast og fryder seg. Han er på vei hjem etter en tur til Spålen.

– Dette er fantastisk. Her oppe er det en halv meter fin snø. Og selv om det ikke er kjørt opp spor, så er det fantastisk å gå her, sier Stensaker som på grunn av korte, milde vintre ikke har nådd målet sitt de to siste årene.

– Det er å gå tusen mil på en sesong. Nå ser det bra ut. jeg var ute på første tur 23. oktober. Da ble det et par mil i en 500 meter lang løype på Oppkuven. Dagen etter var snøen borte. Men fredag startet jeg på nytt, og siden har jeg gjort unna mine fem daglige mil. Det er herlig, synes Stensaker, som i år starter kilometersankingen mer enn en måned tidligere enn han har gjort de to siste vintrene.

– Og nå er det kommet så mye snø at den tåler en kakelinne, tror han.