Frykter rotteinvasjon etter søppelkaoset

– Søppel gir rotteproblem. Punktum, sier Rolf Ims, professor ved Institutt for arktisk og marin biologi ved Universitetet i Oslo.

Søppel har hopet seg opp i Oslo siden selskapet Veireno tok over hentingen av restavfall og papiravfall mandag forrige uke.

– Hvis dette blir langvarig og går over uker rekker rottene å reprodusere seg. I tillegg tiltrekker søppelet seg rotter fra andre områder, og da kan man oppleve innvandring av rotter. Hvis dette blir vedvarende vil det bli en bestandsvekst, sier Ims.

Vil reprodusere seg

Renovasjonsetaten i Oslo kommune har gitt Veireno fire til seks ukers innkjøringstid. Dette kan være nok til at det blir en bestandsvekst av rotter mener Ims.

– De har en drektighetstid på tre uker, så trenger ungene tre uker på å bli uavhengige. Det kan altså ta seks uker mellom hver rottegenerasjon, forklarer professoren.

Normalt er det slik at rottebestanden går ned over vinteren, og at den øker gjennom sommeren. Med tilgang til søppel mener han at forplantningssesongen til rotter kan bli forlenget.

– Rotter reproduserer seg sommer og vinter, men de som blir født på vinteren er mer avhengige av mat for å overleve, sier Ims.

Flere dyr liker søppel

Han forklarer også at andre skadedyr har stor glede av at søppel blir stående åpent tilgjengelig.

Dette er spesielt måker og kråkefugl, men også grevling og rødrev vil på sikt begunstige seg hvis søppel hoper seg opp, opplyser Ims. Med unntak av grevling er dette dyr som har større evne til å forflytte seg enn rotter, men som ikke reproduserer seg i samme grad.

– Nå underestimerer mange rottenes forflyttingsevne, men det er lettere å være fugl og rev. De forflytter seg og slår seg ned de har mat tilgjengelig, sier Ims.

– Vil bli mer synlige

Dekan Harry P. Andreassen ved Institutt for anvendt økologi og landbruksfag ved Høgskolen i Hedmark er noe mer forsiktig i å spå noe rotteproblem.

– At søppel blir liggende i Oslo vil helt sikkert tiltrekke seg rotter. Men jeg tror ikke det vil bli et problem om ikke disse problemene varer lenge, sier han.

Noe av grunnen til at han sier dette er at rottebestanden minker om vinteren, og at det nå blir kaldere i været.

– Men de rottene som nå er i nærheten av søppelet vil bli mer synlige, påpeker han.

Ingen alarm hos skadedyrkontrollørene

Hos skadedyrkontrollørene Aftenposten har vært i kontakt med, har det ikke vært noe økt etterspørsel den siste uka.

– Men hvis søppelet blir liggende åpent kan man der oppleve mer rotter, sier daglig leder Trond Dyrli i Oslo Skadedyrkontroll.

– Det vi vet helt sikkert er at rotter spiser i søppelet som blir stående nå, sier Arne Nese, teknisk sjef hos Rentokil.

– Disse finner nå tok over hodet der de kan bli en stund, uten å måtte flytte seg, men når søppelbilen kommer vil de begynne å løpe rundt for å finne nye plasser å gjemme seg. Da regner jeg med at vi får telefoner hit, sier han.

De to råder folk til å enten få lukket inn avfallet som ikke hentes eller at man kjører bort avfallet.

– Forsøpling er ulovlig

Pål Spillum, leder for seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet sier at de er kjent med at oppstartsproblemer har ført til opphoping av søppel i Oslo.

– Overfylte avfallsbeholdere kan gi forsøpling rundt standplassene, som kan være skjemmende for nærmiljøet. Forsøpling er ulovlig, og det er kommunen selv som er myndighet for oppfølging av forsøplingssaker, sier han.