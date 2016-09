Full brann i Oslo-leilighet - en person ble hentet ut

Fredag kveld brant det kraftig i en leilighet på Nordstrand i Oslo.

– Det er snakk om en blokk med et 20-talls beboere. Vi har akkurat kommet frem til stedet sammen med brann og ambulanse, sa Tor Jøkling, som er operasjonsleder i Oslo-politiet til Aftenposten rundt klokken 22..

På Twitter opplyste politiet at det kom flammer ut av et vindu, og at brannvesenet var i gang med slukkineng.

Brann og redningsetaten meldte så at det var en «fullt utviklet leilighetsbrann», og senere at en person ble hentet ut av røykdykkere.

Ved 22.30-tiden hadde bannvesen kontroll på brannen, og den ble kort tid senere slukket. .

– Helsepersonell jobber fortsatt med personen som er hentet ut av leiligheten. Det er fortsatt mye røyk i oppgaven, skriver politiet på Twitter.

Til Aftenposten opplyser Jøkling at 21 personer ble evakuert.

Politiet fikk melding om brannen klokken 22.06.