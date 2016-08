Full fyr - full kontroll. Brannbilmønstring på Youngstorget

– I løpet av formiddagen skal vi samle 36 splitternye og hypermoderne, virkelig hightech, brannbiler her på torget. De skal vi gi bort til brannvesen over hele landet, fra Flekkefjord i sør til Porsanger i nord, sier Unn Dehlen.

Hun er daglig leder av Gjensidigestiftelsen, den største eieren av Gjensidige forsikring, og en stiftelse som sliter med å få utgiftene til å strekke til.

Brannvesenet er ikke sånn som det ser ut hos brannmannen Sam.

– Neida, det gjør vi ikke, og vi bruker ikke penger i utrengsmål. Men vi har store midler som vi gir bort til gode formål. Oppdraget vårt er å dele ut overskuddet til tiltak som støtter helse og trygghet her i landet. Og i anledning Gjensidiges 200 år jubileum bestemte vi oss for å satse på «Det store brannløftet». Det betyr at vi i år gir 350 millioner til en rekke forskjellige brannsikkerhetstiltak. 110 av millionene går til de 36 brannbilene vi skal gi bort i dag til de brannvesenene som har vært så heldige å få søknaden sin gjennom nåløyet. Det er langt fra alle, men vi gir mer, blant annet utstyr for overflateredning til alle brannvesen i landet.

Fakta: Fire milliarder opp i røyk Det brenner for fire milliarder kroner årlig i Norge. I fjor mistet 35 personer livet i brann. Ifølge Direktoratet for sivilt beredskap foretok brannvesenet over 40.000 utrykninger første halvår, 4800 til branner. Bare i juli og august har det vært flere alvorlige branner i Oslo blant annet i en bygård og på et hospits.

Offentlig oppgave?

– Brannbiler og redningsutstyr, er ikke det et offentlig ansvar som kommunen skal håndtere og ikke en privat stiftelse?

– Jo, og det gjør de også. Brannsikkerheten i Norge er god, selv om de noen steder sliter med gammelt materiell. Vi bidrar til å gjøre den enda bedre med dette tilskuddet, kanskje kan vi også bidra til å øke oppmerksomheten og bevisstheten rundt brannsikkerhet. Gjensidige er en sammenslåing av de tidligere brannkassene, så på en måte er en sirkel sluttet når vi igjen gir et bidrag til å styrke brannsikkerheten, sier Dahlen.

Mange gamle brannbiler i hele landet. Her er den som var den aller eldste.

Norges beste brannmann

I hele dag skal brannsikkerhet stå på dagsorden på Youngstorget. I tillegg til at det er muligheter for å se en hypermoderne brannbil fra innsiden, vil det være oppvisninger og demonstrasjoner utover dagen. Blant annet vil deltagere i høstens TV-serie «Norges beste brannmann» delta.

Mange brannmenn gikk i morgentimene rundt på torget og beundret de flotte bilene som i løpet av dagen skal deles ut. Sin aller første tur får de i kveld, klokken 19 skal alle sammen kjøre i kortesje fra Youngstorget og ned Karl Johan. En høytidsstund for alle de av oss som synes det er stats med brannbiler.

Det er noe med brannbiler. De kan være et godt sjekkestriks, og det er det noen som forsøker å utnytte.

– Vi har kjøpt inn det mest moderne brannutstyret som finnes, og gaven består av 12 store brannbiler og 23 såkalte fremskutte enheter, det er fullt utstyrte biler som er mindre og enklere enn de store og som kan være på et skadested mye fortere enn de store, og en dykkerbil, sier Dehlen.