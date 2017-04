Full stans i togtrafikken mot øst

– Det er en teknisk feil ved Brynsbakken som gjør at vi nesten ikke har spor som kan brukes inn til Oslo S for trafikk mellom Oslo S og Lillestrøm, sier pressevakt Harry Korslund i Bane NOR.

Nesten alle tog som skal til eller fra Oslo S i østgående retning må snu. Også Flytoget er rammet. Brynsbakken ligger like øst for Oslo S.

– Vi jobber med feilsøking, men det er uvisst hvor lang tid det vil ta før togene går som normalt igjen, sier Korslund.

Det foregår en del planlagt jobbing på toglinjene i påsken, og togtrafikken er derfor redusert. Antall avganger er også begrenset fordi det er skjærtorsdag.

– Det er selvsagt ille for de som er berørt, men det er langt færre passasjerer som rammes enn det ville vært på en ordinær torsdag, sier Korslund.

Bane NOR fikk melding om den tekniske feilen klokken 13.15.

– Siden vi har stort omfang av planlagte arbeider på toglinjene i påsken, er mye av togtrafikken allerede erstattet av buss for tog og andre alternative transportmetoder. Det er derfor usikkert om denne feilen vil føre til at det blir buss for tog på flere strekninger, sier Korslund.

Aftenposten kommer med mer.