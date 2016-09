Oslo vokser. I 2040 kan hovedstaden nå 926.000 innbyggere. Å sørge for nok boliger, er ifølge byrådet Oslos største byutviklingsoppgave.

Men veien fra lokkende arkitekttegninger til innflyttingsklare boliger kan være lang. Byrådet vil nå forsøke seg med prøvesalg for å friste utbyggerne, i første omgang på Furuset.

Hele området skal bygges under «Futurebuilt»-programmet. Stikkordet er klimavennlig.

Skal få heve kjøpet av tomten

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) forklarer at tanken bak prøvesalg er at utbygger skal få kjøpe en tomt av kommunen, men at de gis mulighet til å heve kjøpet hvis de ikke får solgt nok leiligheter.

Slik kan man få i gang utbygging i områder hvor utbyggerne er skeptisk til om markedet er til stede ved å minimere risikoen.

Det er ennå ikke bestemt hvilken av de kommunale tomtene på Furuset man skal prøveselge. Men hvis prøvesalg fungerer, kan det bli tatt i bruk i andre områder hvor det går for tregt, sier byråden.

– Er det ikke et nederlag at prosjektet deres er så lite fristende?

– Jeg mener det er positivt å være aktiv for å få til den utviklingen vi ønsker oss. Derfor mener jeg det er bra med konstruktivt samarbeid med utbyggere også i områder hvor det har vært tregt å få i gang boligbyggingen.

2013: – Håper folk valfarter til Furuset

«Imagine Rommen» het boligprosjektet kommunen la ut for salg i 2008. Men utbyggerne lot seg ikke friste. Ingen la inn bud. Og Oslo gikk glipp av 200 boliger (det jobbes nå med en helhetlig plan for området).

I 2011 ble det lansert en idékonkurranse for «nye Furuset». Drabantbyen skulle bli et klimaforbilde av en levende by og vokse med både nye boliger og flere arbeidsplasser.

«Jeg håper folk valfarter til Furuset i 2020 for å se», uttalte etatsdirektør Ellen de Vibe i 2013, da Plan- og bygningsetaten kunne presentere et ferdig planforslag.

Tre år senere skal saken snart til bystyret, men ifølge byrådet er de allerede advart av skeptiske utbyggere: Det stilles for strenge krav og området er ikke attraktivt nok.

Utbyggerne: Tomtene på Furuset må prises lavt

Både Selvaag Bolig og OBOS mener prøvesalg er spennende.

– Jeg synes det er et godt forslag. Jeg bør fortrinnsvis være for det, i og med at det var jeg som foreslo det for kommunen for fire år siden, sier konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Men de er begge opptatt av at kommunen priser tomten lavt nok, da kravene til å bygge «Futurebuilt»-boliger øker kostnadene for utbyggeren.

– Prøvesalg kan være spennende. Det som er utfordringen er hvilke priser en kan selge boligene for. Når det legges til ekstra miljøkrav utover de eksisterende kravene, betyr det at tomteprisen må reduseres tilsvarende. Hvis de gjør det, er dette spennende, sier Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig.

Siraj i OBOS har tidligere skrevet at han ikke er bekymret for prosjektet, så lenge kommunen subsidierer tomten.

– Hva mente du med subsidier?

– Det er kommunen som betaler prisen for Futurebuilt. Markedet vil prise tomten billigere. Hvis det koster 1000-1500 kroner mer pr. kvm. å bygge, vil vi betale kommunen ditto mindre på grunn av det.

– Inntekten øker ikke selv om det er «Futurebuilt», der er ikke markedet ennå, sier Siraj.

– Ville det vært aktuelt å bygge på Furuset uten prøvesalg?

– Det er vanskelig å si. Alt er mulig gitt at inngangsverdien på tomten er riktig. Jeg tror det er for negativt å si at det ikke er marked for å bygge noe i Groruddalen, men betalingsviljen for tomten er for liten slik det er nå, sier han.

Byråden: - En risikominimering

– Dette er ikke en subsidiering, men en risikominimering, understreker byråd Marcussen.

Hun sier hun er opptatt av å få klarhet i hvorfor byggingen går tregt i enkelte områder og har blant annet satt ned et eget boligvekstutvalg som skal se nærmere på hva som kan gjøres for å få opp takten.

Marcussen erkjenner at det er bygget for lite i Oslo hvis man ser det i forhold til befolkningsveksten. Hun mener det er mange årsaker til dette. Noe handler om statlige og kommunale krav til utbyggerne. Noe om prisnivå og marked.

Byråden synes det er vanskelig å si hvordan markedet hadde vært hvis det hadde vært bygget mer i flere områder.

– Det kunne nok vært noe mindre press, men også andre forhold, som rentenivå og boligbeskatning, har ganske stor påvirkning på prisutviklingen. Samtidig har det noe å si at det har vært bygget for lite, sier byråden.

– Tror ikke det løser hovedproblemet

Roger Bjørnstad er sjeføkonom og administrerende direktør ved Samfunnsøkonomisk analyse.

– Jeg tror ikke prøvesalg løser hovedproblemet, men det kan ha en viss effekt. Disse utbyggerne har mange kostnader ved å prosjektere, markedsføre og selge boliger. Tomtekostnader er bare én del, men det er klart at det å ha en nødutgang gjør risikoen mindre, sier Bjørnstad.

Selv om risikoen blir mindre, tror han også utbyggerne har nok å gjøre med å utvikle prosjekter der det er mer attraktivt.

– Det er til syvende og sist markedet, altså kundene, som skal kjøpe boliger i de aktuelle områdene. Det må være attraktivt. Jeg tror også utbyggerne har sprengt kapasitet og konsentrerer seg om sine prosjekter. Om det er for lite konkurranse på entreprenørsiden vet jeg ikke, men man kan sette spørsmålstegn ved det.