GlasMagasinet bytter innhold - ut med norske glass og fat, inn med dansk design

– Magasindelen i første etasje skal pusses opp. Dette har vi forberedt en stund, forteller Ellen Solberg, direktør kjøpesenterforvaltning i KLP Eiendom. Det er KLP Eiendom som er eier av eiendommen Stortorvet 9–10.

Arealene i 2. og 3. etg stengte for publikum allerede på nyåret 2016. Arbeidene i første etasje starter på nyåret 2017, med drift hos noen leietagere i byggeperioden, som Apoteket, KICKS og Husfliden.

Et livsstilshus

For drøye to år siden flyttet Christiania Glasmagasin ut av GlasMagasinet etter 152 år drift på Stortorvet i Oslo. Inn kom Stortorvet Glasmagasin, som blant annet driver kjedene Til Bords og Rafens. De flytter nå ut, og inn kommer nok en ny leietaker med lignende innhold.

Signe Dons

– Stortorvet Glasmagasin blir ikke med oss videre. Magasinformatet viste seg å bli for omfattende for dem, og vi ble derfor enige om å avvikle samarbeidet. De avslutter sin virksomhet ved utgangen av januar 2017.

– Når GlasMagasinet åpner for full drift høsten 2017, vil det være med et nytt innhold. Illums Bolighus vil være en sentral aktør med sin Flagship Store. Dette er vi svært glade for. I tillegg vil det bli en spennende mix av aktører som gjør GlasMagasinet til et livsstilshus for morgendagens generasjoner. Navnet på magasinet vil leve videre i beste velgående, med innholdet er fornyet. Åpning blir i september, forklarer Solberg.

Illums Bolighus ble grunnlagt i 1925 av den danske forretningsmannen Kaj Dessau. I 1941 ble forretningen overtatt av familiene Illum, Berg og Trock-Jansen, som omdøpte navnet til Illums Bolighus A/S.

De har allerede en avdeling i Oslo i House of Oslo, som lenge har vært bestemt at skal rives av Storebrand Eiendom. I tillegg åpnet de en butikk i Bergen i 2014.