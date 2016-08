Haugerud vil ikke lenger vente på politikerne. Nå har beboerne satt i gang sin egen Groruddalssatsing.

– Jeg liker meg veldig godt på Haugerud. Det beste er at det er mange barn på min egen alder her. Det eneste jeg savner er flere kunstaktiviteter, sier Maiken Kristina Bryhne (10).

Sammen med familien er hun søndag på gatefest langs Alnastrengen som går fra Haugerud til Trosterud. Langs løypa er det flere aktiviteter for store og små, de fleste for barna. Maiken har blant annet prøvd judo, fotball og badminton.

– Politikerne kan gjerne bevilge penger til å pusse opp skolene her. Bortsett fra det er vi fornøyd med det meste. Selv om 85 prosent av elevene på Trosterud skole har minoritetsbakgrunn, så går det veldig bra. Mange som ikke bor i bydelen er skeptiske til forholdene her uten å vite hva de snakker om, sier pappa Per Bryhne.

Vil ha flere møteplasser

Rett på andre siden sitter Sabahudin Seceragic og spiller sjakk med sønnen Kerim Seceragic (blir 5 år i oktober). Fireåringen kan alle sjakkreglene og gir pappa solid kamp til siste slutt.

Rolf Øhman

– Det er jeg som vinner oftest, sier Kerim som taper til slutt for faren.

– Det er fint å bo her, men de ville vært med flere slike arrangementer der beboerne kan samles og se hvilke aktiviteter som finnes i nærområdet, sier Seceragic.

Også Kristoffer Momrak svaner møteplasser på Haugerud.

Rolf Øhman

– Jeg bor egentlig på Lindeberg, men er her med kona som jobber med områdeløft Lindeberg/Haugerud. Jeg tror at man kan få til mye ved å etablere møteplasser. Furuset har for eksempel klart det med biblioteket sitt, sier Momrak.

– Vi er blitt glemt

Kapellan Carsten Schuerhoff ved Haugerud kirke er tiltaksleder i det nyopprettede Samarbeidsrådet Trosterud/Haugerud som er et åpent forum for alle foreninger og enkeltpersoner som vil bidra til utvikling av nærmiljøet på Trosterud og Haugerud.

35 organisasjoner, idrettslag og borettslag står bak rådet. Lørdag kveld var det et stort kick off-party for området med konsert i kirken.

Rolf Øhman

– Vi holder til i et område som er midtpunktet i Groruddalen, men vi er glemt. Bydelen sliter med sosioøkonomiske problemer som for eksempel fattigdom dårlige levekår. Nå ønsker vi en fortgang, slik at man kan komme i gang med satsinger i bydelen. Derfor har vi tjuvstartet, sier Schuerhoff.

Han sikter til pengene som går til Groruddalssatsingen. Hittil har bydelen bevilget én million kroner til tiltak på Haugerud/Trosterud. Nå ser bydelen mot byrådet og Stortinget som har lovet penger til Groruddalssatsingen. Dette blir endelig avklart i budsjettene som blir lagt frem i høst.

Rolf Øhman

– Bydelen har nå lagt et grunnlag for å sette i gang med tiltak. Nå venter vi blant annet på penger via statsbudsjettet, men vi skal gjøre vårt for å løfte bydelen, sier Aps gruppeleder i bystyret, Frode Jacobsen, som sammen med flere politikere var til stede på Haugerud søndag.