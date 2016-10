Hege Storhaug: – Jeg ligger stort sett veldig godt an til å overraske i personlig møte med folk

Hege Storhaug er en omstridt stemme i den norske innvandringsdebatten. Hun har gjentatte ganger vært i harde debatter etter å ha kritisert islam og den norske innvandringspolitikken.

1. november møte hun psykolog Finn Skårderud til en samtale for åpen scene, i regi Aftenposten.

– Hege Storhaug er en av de mektigste mediepersonene i Norge. Det er alltid interessant og relevant å utforske makt, og ikke minst disse mektiges egne refleksjoner om egen makt, sier Finn Skårderud.

Møtet er det andre i serien «Samtaler om livet», i regi Aftenposten. Du kan se hele samtalen mellom Skårderud og Per Fuggeli her.

– Får vi se en ny side av deg, Hege Storhaug?

– Vel, det er vel mediene som skaper personer – på (overdrevet) vondt og (overdrevet) godt. Jeg er takknemlig for bildet som er skapt av meg, for jeg ligger stort sett veldig godt an til å overraske i personlig møte med folk, er min erfaring, sier Hege Storhaug.

– Vil du si at innvandringsdebatten har utviklet seg i en mer nyansert retning?

– Debatten har fått langt flere kritiske røster de siste få årene etter at det er blitt mer og mer åpenbart at islam og den medfølgende æreskulturen (trussel- og skamkultur), tærer på frihetsverdiene våre. Jeg er spesielt glad for at unge kvinner gir beskjed om at den personlige friheten skal trumpe ekstrempatriarkalsk tankesett, tankesett som ikke minst er arven etter Muhammed som religionspolitisk stammeleder. Likeledes er jeg svært glad for standhaftige, kloke og modige menn som Walid al-Kubaisi, Mahmoud Farahmand og Cemal Knutsen Yucels bidrag, svarer Storhaug.

Snakker helst om politikk

Helst vil hun snakke om politikk og innvandring. Hvis hun ikke skal snakke om islam, hva velger hun da?

– Der setter du meg i nesten en umulig situasjon! Jeg har grublet dag og natt på innvandringsrelaterte tema i 24 år nå. Jeg har ingen problem med å definerer meg som en nerd, slik sett. Men jeg kjenner til at Finn Skårderud har en hund han er veldig glad i. Det har jeg også. Så kanskje vi begge skulle ta med hundene våre på scenen og ta en inderlig prat om hvor mye det betyr å møte ubetinget kjærlighet – hver dag og hele tiden?

Finn Skårderud ser frem til å møte Storhaug på scenen – med eller uten hund.

– Storhaug opplever voldsom støtte og voldsom kritikk for sin virksomhet. Hvordan reflekterer hun over at hun er en sentral aktør i en stor folkelig splittelse og konflikt. Blir man da fanget i konflikten, og er det vanskelig å nyansere og moderere. Omgir man seg da hovedsakelig med støttespillere, og blir frontene ytterligere steile? Hva med forsoning og kompromisser? Jeg er interessert i å høre om nysgjerrigheten på andres standpunkter, ikke minst motstandernes, sier Skårderud.