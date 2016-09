Heisene stod - da gikk Ellen (100) glipp av oldebarnets konfirmasjon

Denne lørdagen skulle Ellen Lindbæk (100) egentlig vært til stede på oldebarnets store dag. Konfirmasjonen måtte imidlertid avlyses for hennes del, da hun ikke kom seg ned fra leiligheten i tredje etasje i kommunale Vinderen bo- og servicesenter i Oslo, skriver VG.

Da familien kom for å hente henne stod nemlig begge heisene bom fast. Den pensjonerte anestilegen som fylte 100 år i august er dårlig til bens, så trappene var heller ikke et alternativ.

De 30 gjestene som ventet hjemme måtte dermed konstatere at oldemoren ikke fikk feiret merkedagen sammen med dem.

– Det var ganske leit, det hele, sier Ellen Lindbæk selv, med stoisk ro til VG.

Sykehjemmet legger seg flate

Sønnen Jannik Lindbæk og kjæresten hans, Liv Johannson, mente imidlertid at sterkere ord var på sin plass.

– Det er skandaløst. Her står hun, ferdig stelt og pyntet, og skal i fest, og så kommer hun seg ikke ut. Ikke får vi vite om det før vi kommer heller. Vi var rasende, forteller Johannson.

Institusjonssjef Lena Sand på Vinderen bo- og servicesenter, er svært lei seg for helgens episode, og beklager til familien.

– Dette var en glipp fra sykehjemmets side, og vi er lei oss for at konsekvensene ble så triste. Nå skal vi sørge for at dette ikke skjer igjen, sier Sand.

Vært problemer med heisene tidligere

Heisene ved sykehjemmet har vært ustabile over lang tid. Det har vært reparatører på hjemmet ved flere anledninger, uten at feilen er funnet. Det har derfor blitt bestemt at heisen skal byttes ut, men i mellomtiden har beboerne vært prisgitt én uforutsigbar heis.

Det skal ha vært utarbeidet en plan for hvordan personalet skulle håndtere en slik situasjon som oppstod på lørdag, men denne ble ikke fulgt. Det resulterte i at heisen ble stående og reparatører kontaktet for sent.

At familien ikke fikk beskjed før de allerede stod på dørstokken kaller hun ytterst beklagelig:

– Vår førsteprioritet er at beboerne skal føle seg trygge, og at de skal få leve livene sine så uavhengig som mulig. Derfor er dette veldig trist, og vi tar det på dypeste alvor. Sånn skal vi ikke ha det, og jeg har beklaget overfor familien, forteller Sand.

