Helsesøster Solveig Ude er Årets osloborger 2016

– En voldsom ære! Takk, nå ble jeg helt rørt!

Solveig Ude mister et kort øyeblikk munn og mæle da hun får vite at Aftenpostens lesere har kåret henne til Årets osloborger for hennes utrettelige arbeid for å hindre vold mot barn gjennom sin 34 år lange helsesøstergjerning.

– Jeg er mest opptatt av at det jeg har stått for er satt på dagsordenen, sier hun.

– Hvis hederen medfører at alle kan ha fokus på å hjelpe barn, er det viktigere enn min person, sier Ude, som inntil nylig var ansatt ved Alna helsestasjon.

Fakta: «Årets osloborger» Aftenposten inviterte Oslos borgere til å komme med sine kandidater. Videre har en intern jury plukket ut seks finalister. Leserne får avgjøre hvem som vinner gjennom en avstemning. Ifølge prisens kriterier letes det «etter en ildsjel som har beveget seg utenfor eventuelle stillingsinstrukser. En person som bruker tid og krefter på å gjøre hverdagen litt bedre for sine medmennesker. En som har gjort Oslo enda litt bedre å leve i.»

Suveren vinner av avstemningen

– Gratulerer. Du ledet fra første time og er soleklar vinner av Årets osloborger 2016, sier sjefredaktør Espen Egil Hansen.

Han overrakte Solveig Ude en tegning av Inge Grødum som det synlige beviset på ærestittelen i Aftenpostens redaksjon i formiddag.

Varslet om vold og reddet spedbarnet Jakob

Solveig Ude har turt å si fra der andre har tiet og ble kjent i hele landet gjennom A-magasinets rystende reportasje om vold mot seks uker gamle Jakob.

Den lille gutten kom til helsestasjonen med blåmerker. Helsesøster Solveig Ude slo alarm og fikk gutten til sykehus. Der oppdaget legene 19 ribbensbrudd på spedbarnet.

– Jeg reddet den lille guttens liv, og det er sterkt, sier Ude.

– I denne saken var du en varsler. Du er en hverdagshelt, sier Espen Egil Hansen og berømmer Ude for måten hun fortalte om det utenkelige; vold mot små barn i A-Magasinets artikkel.

– Din historie ga innsikt. At du i over 25 år har våget å stille de tøffe spørsmålene til foreldre på helsekontroll, står det respekt av, sier sjefredaktøren.

Ude deltok også i samfunnsdebatten i 2014, og snakket da om hvorfor hun som helsesøster spør foreldre direkte, om de slår barna sine.

Takker alle som stemte på henne

– At så mange har lagt merke til det arbeidet jeg har gjort, er stort for meg. Jeg har fått utallige telefoner og tekstmeldinger og vil takke alle for å ha stemt meg frem. Jeg håper likevel det er saken folk sitter igjen med. Barns rettsvern handler om å se, om mot, og om å tro at vold mot små barn skjer, sier Ude.

– Hvem fronter spedbarnets smerte i en rettssal? Jeg blir opprørt av at samme bevisbyrde gjøres gjeldende i saker der småbarn er voldsofre, sier Ude.

Hun mener altfor mange blir frikjent på bevisets stilling, selv om tause vitner som brudd og blåmerker burde tale et tydelig språk.

Hun tror på veiledning

– Gjennom veiledning og støtte har jeg tillit til at folk kan oppdra barna på gode måter, uten å utøve psykisk og fysisk vold, sier Solveig Ude. Hun er fortsatt varm om hjertet etter alle klemmene hun fikk av barna på Tveita skole i går. Der hun ble takket av som helsesøster på skolens juleavslutning.

– Jeg har møtt så mange kloke barn og foreldre opp gjennom årene som har gitt meg masse innspill på hvordan livet er med barn på godt og vond, sier Ude, som kommer til å fortsette å reise landet rundt for å holde foredrag om forebygging av vold mot barn.