Her drar de to jenter på vannski - med kajakk!

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge

K4 Kajakk fikk vist hvilke krefter de hadde da de onsdag ettermiddag dro søskenparet Madeleine (9) og Christina Linberg (11) opp i plan fra vannet ved Strand i Bærum med sin nye båt.

– Vi gjør alt for å få blest rundt vår satsing i K4 kajakk opp mot VM i Tsjekkia neste år, forteller Fridtjof Rosenlind Falch, som sammen med sine makkere Magne Ullvang, Per Christan Wessel og Hakeem Theland brukte alt de hadde av krefter for å få jentene opp av vannet.

– Det var som å ha ti vannbøtter på slep etter seg , men vi greide det på andre forsøk,ler de fire padlerne.

Stein J Bjørge

Jentene fra Asker og Bærum Vannskiklubb kom opp i plan og fløt jevnt i kjølvannet et par hundre meter.

De fire på landslaget i K4 var slitne i overarmene etter en litt kjølig runde i indre del av Oslofjorden.

– Roerne har styrken i beina, mens vi padlere har det i overkropp og armene, sier Rosenlind Falck.

Stein J Bjørge

Stein J Bjørge