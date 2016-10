Her er Oslo-halloween for de voksne

«På Tøyen står et stort, tomt museum og venter på at oppussingen skal starte. Et perfekt sted å feire Dødsnatt. Det blir musikk, vin, fingermat – og død!», slik reklamerer Naturhistorisk museum for sitt arrangement søndag kveld.

Brøggers hus, som er en av museumsbygningene ved Naturhistorisk museum, skal totalrenoveres. Denne jobben starter 2. halvår i 2017. I mellomtiden står museumslokalene tomme og vil bli fylt med ulike publikumsaktiviteter av ulik art.

Døden i sentrum

Søndag er det første gangmuseet blir brukt til noe annet enn utstillinger – og da blir det en fest med døden i sentrum.

– De gamle montrene er fylt opp med skjeletter, hodeskaller og andre dødsrelaterte ting. Og så blir det flere korte stuntforedrag hele kvelden. Et av dem med tittelen «Finnes det zombier?», sier Anne Finnanger, seniorkonsulent ved museet.

Kostyme betyr gratis drink

Grunnen til at arrangementet er lagt til søndag kveld, er at mange kulturer feirer sine døde i månedsskiftet oktober/november.

– Allehelgens dag, halloween og de dødes dag i Mexico er eksempler på noen markeringer i månedsskiftet oktober/november. Vi har valgt å ha en litt humoristisk feiring med døden i sentrum, sier Finnanger som oppfordrer folk til å komme i kostyme.

De som kommer i kostyme, får nemlig en gratis drink.

NB! Arrangementet for de voksne er allerede utsolgt. Men fortvil ikke. Her kan du se noe av det som skal vises frem på museet.

