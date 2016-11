Her er det USA-valgvaker i Oslo

Et av tidenens mest spennende amerikanske presidentvalg står foran oss, og flere utesteder i Oslo arrangerer valgvaker fra tidlig kveld til langt på natt. Vil du dele valgnatten med andre interesserte? Her er noen steder som holder USA-valgvake i Oslo under valgnatten, natt til onsdag.

Savner du noen på listen? Send gjerne mail til eg@aftenposten.no

Høgskolen i Oslo og Akershus

I Pilestredet 46 er det et samarbeid mellom den amerikanske ambassaden i Oslo, American Chamber of Commerce in Norway (AmCham), Republicans Abroad Norway og Democrats Abroad Norway.

Her blir det både amerikanske og norske gjester og et frokostarrangement morgenen etter med kommentarer fra sentrale aktører.

Carlo Allegri / X90181

Chateau Neuf - Det Norske Studentersamfund

Mellom kl. 19.00 og 03.30 blir det valgvake i Slemdalsveien 15. Den Konservative Studenterforening, Venstrealliansen og Det Norske Studentersamfund åpner bomberommet «i påvente av verdens endre» og byr på debatt og konsert med Astrobabes.

BRIAN SNYDER / X90051

Grünerløkka Brygghus

Hvem vinner valget? Et av de mest spennende presidentvalgene står foran oss. Grünerløkka Brygghus i Thorvald Meyersgate 30 B skrur på TV-en kl. 19.00.

jon-are berg-jacobsen

Pokalen

Like ved Mathallen i Vulkan 26 arrangerer Pokalen sin valgvake. Skal vi få USAs første kvinnelige president? Eller går reality-kjendis og forretningsmannen av med seieren? Pokalen lokker med gratis pølser og har på TV-en mellom 19.00 og 03.30.

CARLO ALLEGRI / X90181

Kulturhuset

«Du Verden!» overtar Kulturhuset på Youngstorget 3 denne kvelden og inviterer til debatter om amerikansk politikk, norsk utenrikspolitikk, live-sending på storskjermer og ulike undergholdningsinnslag.