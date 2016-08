Her er gjerningsmannen som stakk imam Shah på Grønland

Imam Nehmat Ali Shah ved Central Jamaat Ahle-Sunnat-moskeen på Grønland i Oslo ble angrepet med kniv utenfor sitt hjem sent på kvelden 16. juni 2014. Imamen bor cirka 50 meter fra moskeen.

Flere av stikkene måtte sys, og minst en av skadene førte til livstruende blødninger som måtte behandles på sykehus, går det fram av tiltalen.

Denne uken startet rettssaken i Oslo tingrett der to menn på 41 og 30 år er tiltalt for angrepet eller medvirkning til det. Begge to nekter for at de har vært med på det.

Har gjerningspersonen på video

Onsdag fikk retten se videosnutter fra flere overvåkingskameraer i området som viser 41-åringen kjørende rundt moskeen den aktuelle kvelden. 41-åringen har forklart at han kjørte rundt på Grønland fordi han skulle kjøpe hasj.

Han har også fortalt at 30-åringen, som er tiltalt for selve angrepet, var passasjer i bilen til han ble satt av et annet sted på Grønland mellom klokken 22 og 23.

Bakgården der imamen bor er også kameraovervåket. Retten fikk derfor også se video der imamen er på vei inn i bakgården. Få meter bak ham følger en maskert person. I neste video ser man at gjerningspersonen går til angrep på imamen bakfra.

– Det var et kraftig og raskt angrep, har imamen fortalt tidligere.

På video kan man se at den maskerte gjerningspersonen bare bruker noen sekunder på å påføre imamen alvorlige skader. Politiet vil ikke gi ut videoen av selve angrepet, men har nå gitt ut videoen av gjerningspersonen.

Jan Tomas Espedal

Imamen kjempet for livet

På videoen kan man se at imamen kjemper kraftig imot, og nesten jager bort angriperen, før begge går sin vei. Mens angriperen gikk ut av bakgården, tok imamen heisen til sin leilighet og ble derfra fulgt til legevakten av sin sønn.

Gjerningspersonen ble sist sett løpende i Lakkegata.

Politimannen som viste frem bildene i retten la stor vekt på betydning av bildene som bevis i straffesaken.

– Det var overvåkingsbilder fra videokameraer i området som førte oss til 41-åringen, fortalte politimannen i retten.

41-åringen satte av en person rett ved moskeen få minutter før angrepet. Politiets teori er at 41-åringen plukket opp sin medtiltalte i krysset Norbygata og Lakkegata etter angrepet, men har ikke videobilder som beviser dette.