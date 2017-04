Her er nok en ny konsertarena i Oslo

– Det er knyttet en høy grad av restriksjoner for Akershus festning, ikke minst innen sikkerhet. Blant annet sitter jo både Statsministeren, forsvarsministeren og forsvarssjefen her. Derfor har vi ikke tenkt i de baner tidligere, sier Anna Lena Flatland, daglig leder for Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur.

Da vestlandsbandet Vamp for en tid tilbake tok kontakt med spørsmål om å få bruke borggården som konsertarena, ble svaret imidlertid ja.

– Det er blitt arrangert noe teater der, blant annet Shakespeare, men meg bekjent er det første gang det skal arrangeres en konsert inne i selve borggården, sier Flatland.

Edgar G. Bachel

Både på grunn av sikkerheten og de historiske omgivelsene er det begrenset publikumskapasitet. De to konsertene med Vamp 25. og 26. august blir derfor av en heller eksklusiv karakter. Kun 550 plasser på hver konsert.

– De kler festningen

– Det er ikke uten grunn at det ble Vamp, de kler festningen. Det er ikke alle som kunne spilt her. Vi tenker derfor at det ikke skal arrangeres altfor mange konserter der inne, det skal bli et begrenset antall, sier Flatland.

Vampsjef Øyvind Staveland er for tiden sykmeldt på grunn av en nylig operert skulder. Men han er klar for bandets sommerturné som starter i mai. Han er storfornøyd med at de fikk klarsignal til å opptre i borggården.

– Jeg har ofte ruslet litt rundt der oppe når vi har vært på jobb i Oslo og latt meg fascinere av stedet. Samtidig har det blitt en del av virksomheten vår, dette å lete etter konsertsteder som kan gi en ekstra tilleggsopplevelse for publikum, sier Staveland.

Fikk publikums hjelp

Vamp har tidligere spilt konserter på en rekke fyr langs kysten, inne i dype fjellhaller, på historiske hoteller og høyt til fjells.

– En av de mest minnerike konsertene var da vi spilte akustisk inne i en fjellhule i Hardanger, hvor publikum hjalp til å bære inn utstyret. Det var også spesielt å spille ved foten av Besseggen, sier Staveland.

Bandet måtte gå noen runder med tanke på hvor mye folk som kunne slippes inn, og hvordan de skulle få fraktet inn utstyr og scene.

– Det er små åpninger, hvor vi ikke kan bruke bil. Så det blir en tung riggejobb, men samtidig en fantastisk ramme, sier Staveland.