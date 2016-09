Her er teatret som kommer helt inn i stua di

Se for deg at du kommer inn i en hvilken som helst leilighet i Oslo by. Det koker i kasserollen på kjøkkenet, og du hører noen prate i stuen. Du finner deg en stol og blir vitne til en timelang beretning om ekteskap, ideologi og fordommer. Du er flue på veggen i et personlig rabalder.

Dette er mikroteater, noe skuespillerne håper skal slå rot i hovedstaden utover høsten.

– Når man som publikum er tett på det som skjer, viskes grensen mellom fiksjon og virkelighet ut, sier Thomas Kaiser, en av de fem grunnleggerne.

Det Norske Mikroteatret skal sette opp forestillinger rundt omkring i Oslos private leiligheter. Her vil det spilles teaterstykker for nysgjerrige og nokså intetanende publikummere, som først får vite spillestedet to dager før forestilling.

Inspirert av Spania under finanskrisen

Ideen bak Mikroteatret stammer fra spanske trakter. Da landet opplevde økonomisk uro i 2007, ble kulturbudsjettet hardt rammet.

– Det hele startet i Spania under finanskrisen, da regjeringen halverte kulturbudsjettet. Da ble folk nødt til å sette opp billigere forestillinger, på andre scener, sier Kaiser.

«I november 2009 samlet flere regissører, forfattere og skuespillere seg i et tidligere bordell i Madrid... I de 13 rommene på bordellet ble 13 selvstyrte og uavhengige grupper bedt om å skape et skuespill på mindre enn 10 minutter, for et publikum på færre enn 10 personer per rom, og med et felles tema, nemlig prostitusjon», skriver Mikroteatret på sine hjemmesider.

I den norske tolkningen av mikroteater vil temaene variere, og spilletiden vil være på rundt en time. I første omgang er det Yasmina Rezas velkjente «Blodig Alvor» som settes opp av gruppen.

Fakta: Mikroteater Mikroteater er lite, nært og intimt. Mikroteater stammer fra Spania. Teaterformen ble til som en reaksjon på at den spanske regjeringen halverte subsidiene til kunst og kultur. I 2009 samlet regissører, forfattere og skuespillere seg i et tidligere bordell i Madrid, der de satte opp en rekke korte stykker flere ganger om dagen, med tema prostitusjon. Målet var å gi folket en teateropplevelse alle hadde råd til å se. Forestillingene ble kun annonsert gjennom sosiale nettverk og pressemeldinger, og forsøket ble en stor suksess. Det Norske Mikroteater er en gruppe regissører og skuespillere. De setter opp sin første forestilling, Yasmina Rezas «Blodig Alvor», med première 8. september 2016. Mikroteatret vil utspille seg i ulike private hjem i Oslo. Publikummere får vite spillested to dager før forestilling. Det Norske Mikroteatret ønsker å skape et alternativ til de andre teatrene og presentere stykkene de setter opp i en form hvor du er tettere på handlingen og karakterene enn det du er vant til. Besøk Mikroteateret på http://mikroteatret.no/.

Rolf Øhman

Hemmelige adresser i Oslo

Teatergruppen består av en «fast stab» på fem personer. Thomas Kaiser, Peder Hamdahl Næss og Elisabeth Tvedt er regissører, mens Vanessa Borgli og Rudi Claes er skuespillere. I tillegg har de hyret inn skuespillerne Mads Henning Jørgensen og Jonathan Espolin Johnson. Alle syv har jobbet intensivt i tiden frem mot premièren.

– Mads og Jonathan er jo blitt en del av Mikroteatret, de også. Vi får se om de ikke dukker opp i forestillingene våre også i fremtiden, sier Kaiser.

I likhet med konseptet Sofar Sounds, baserer Det Norske Mikroteatret seg på hemmelighold. Deltagerne får vite spillestedet kort tid før forestilling.

«Spillestedet har en sentrumsnær beliggenhet – i en privat bolig et sted innenfor Ring 3», skriver teatret på sin Facebook-side.

Noen leiligheter vil ha plass til opptil 40–50 publikummere. I andre er det kun plass til 15.

– Vi liker best at det ikke er så altfor mange publikummere til stede, så de får følelsen av å komme så nær handlingen og karakterene som de aldri før har vært. Som publikum er du usynlig, som om du kommer inn i en samtale du egentlig ikke skulle vært vitne til, sier Kaiser.

Skuespiller Rudi Claes tror det intime formatet vil tilfredsstille publikums kikkermentalitet.

– Men det skal ikke bli så påtrengende at vi skal tvinge publikum til å gjøre noe. De skal få lov til å være publikum, og de skal ikke bli sjenerte av det.

Les også: I fjor samarbeidet den franske suksessforfatteren Édouard Louis med to norske kunstnere på en liten, alternativ scene i hovedstaden.

Rolf Øhman

Bruker privathjemmene som de er

«Blodig Alvor» spilles seks ganger i løpet av høsten, i tre forskjellige leiligheter.

– Det er et veldig kjent stykke, som er blitt spilt på de fleste store scener i verden. Det ble først satt opp i 2006, og jeg vil si at det er et ganske moderne og aktuelt stykke, sier Vanessa Borgli.

Gruppen har jobbet intenst de siste ukene for å få stykket til å sitte. Ettersom alle deltagerne er frilansere, har de ikke anledning til å legge opp til like lange prøvetider som andre teatre.

– Nå jobber vi vel seks timer pr. dag, tre uker i strekk. Det er et lite kaos, ler Espolin Johnson.

Så vidt Aftenposten kan se, sitter likevel regien og replikkene ganske godt én uke før premièren. Stemningen i rommet under prøvespillingen er til å ta og føle på.

– Dere spiller et stykke som er satt opp på større scener. Hvor henter dere inspirasjon fra når dere skal få stykket inn i ett lite rom?

– Vi henter inspirasjon fra selve konseptet, som er litt nært og intimt, litt dogme-aktig. Vi har en slags politikk på at vi ikke skal bruke klassiske virkemidler som man gjør ellers på teater, så vi har valgt et stykke som kan oppleves akkurat som det utspiller seg. Vi ønsker å få publikum sømløst inn og ut av den verdenen stykket legger opp til, sier Næss. Han har regien på «Blodig Alvor».

Gruppen ønsker at de private scenene skal bevare sin autentisitet. Kulissene blir altså tilnærmet like hjemmene til alminnelige Oslo-beboere.

– Kommer det musikk, så kommer det ikke fra «Gud» – da kommer det av at noen skrur på radioen. Vi bruker det som finnes i rommet og som ser plausibelt ut.

Rolf Øhman

Intimteater for en billig penge

Teatret ønsker at kulturopplevelsen skal være tilgjengelig for alle og at en billett ikke skal gå for hardt utover lommeboken.

– Billettprisene ligger på under 300 kroner. Vi vil at forestillingene skal være tilgjengelige for alle som ellers føler at det er kostbart å oppleve kultur, sier Kaiser.

«Blodig Alvor» er det første stykket til gruppen, som satser på å sette opp ett til to teaterstykker i året.

– Etterhvert hadde det vært interessant å sette opp samme stykke på Oslos østkant og vestkant og se hvilke variasjoner det vil gi.

Interessert i kultur og teater? Da burde du lese disse sakene: