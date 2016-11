Hedda Sofie Braun (13) gjør en elegant piruett på isen på Frogner stadion.

Det er godt med folk på isen søndag ettermiddag - alt fra småbarn som støttes av foreldrene, til lengdeløpsveteraner i trange dresser.

Braun hører definitivt til de seriøse. Hun har ventet lenge på at sesongen skal starte.

– Jeg gikk her i går også. I fem timer, sier hun.

– I går blåste det godt, hvordan var det?

– Det var kjempegøy. Jeg elsker kunstløp. Jeg kan gjøre det så lenge jeg orker, egentlig.

Vil vinne

Vil du få mest mulig ut av vinterværet uten å forlate byens gatenett? Eller få litt friluftsliv mellom jobb og middag?

Har du et par skøyter i boden - eller leier et par, som du kan gjøre på Frogner stadion og på Valle Hovin - er mulighetene mange.

Kunstissesongen er i full gang i Oslo nå. Oslo kommunes nettsider opplyser at det er kunstisflater på Gressbanen, Bergbanen, Ullern, Furuset og Valle Hovin.

Bauer og venninnene bor på Ullern, og tar bussen til ishallen på Jar og hit til Frogner stadion for å gå på skøyter. Men det er noe eget med å å under åpen himmel.

– Jeg satser på kunstløp, jeg har lyst til å bli så god som jeg kan. Camilla Gjersem er mitt forbilde, forklarer hun.

– Har du et stort mål?

– Å bli norgesmester, kanskje. Eller nordisk mester.

Stig B.Hansen

Datteren bestemte turmålet

Skøyteisen på Frogner stadion er åpen for alle frem til klokken 18 på søndager. Alf Helge Omre (50) har tatt turen fra Nordstrand for å prøve isen med datteren Marie Louise Tandberg Omre (5).

– Vi begynte litt i fjor etter at hun fikk skøyter til jul. Da var vi ute en del på Skredderjordet på Nordstrand, og her nede. Og så har vi to gutter som driver med hockey, sier han.

Det var datteren som ville at dagen skulle bruke brukes på skøyteisen, forteller han.

– Fordi det er kjempegøy, forklarer hun og smiler stort.

Femåringen viser tegn til imponerende teknikk, men fortsatt er det godt å ha pingvinen å støtte seg til.

– Jeg klarer det nesten uten, sier hun, slipper taket noen sekunder og manøvrerer seg bort til farens arm.

«Helt konge» på Valle Hovin

Frogner stadion er ikke det eneste stedet Oslo-folk kan få vinterlykke uten å forlate asfalten. På Bergbanen, ved Ullevål stadion, var det fullt av barn og voksne ute på isen søndag formiddag.

Også på Valle Hovin lenger øst i byen ligger tretten mål is klare til bruk.

– Det var en del som fant veien lørdag, selv om det var mye vind og vanskelige forhold. I dag har det vært mye bedre. Vi er godt i gang her med både kurs og barn og voksne som trener og leker seg, sier Odd-Arild Ødegaard.

Han er garderobier ved Valle Hovin, og skjøtter blant annet billettsalg, skøytesliping, og utleie. Banen stenger klokken 16 på søndager, men er åpen til 22 mandag til onsdag, 20 torsdag og fredag og 17 lørdag. Søndag har det vært lengdeløp i ytre bane, og fritt frem for alle på indre bane.

– Der kan du gå på hockey- og danseskøyter, eller legge deg ned på isen og lage engler hvis du vil. Isen er kjempebra. Vi har kunstis, vi sliter først når det blir ti varmegrader og sterk fønvind. Sånn som det er i dag, er det helt konge, sier Ødegaard.

Stig B.Hansen

Hockey mot bandy

På Frogner stadion er ytre bane forbeholdt lengdeløpere på formiddagen, men utpå ettermiddagen åpnes hele banen for fri lek. På indre bane kjemper 13 år gamle Wilmar Andreas Rygg Graver (13) iltert om bandyballen med Kine Dahl (40).

– Vi er noen familier som er samlet for å ha det hyggelig på isen. Det som er så gøy her, er at det er så mye lek. Voksne kan leke med barn. Det er en annen dimensjon enn det man får når man går på ski i marka, sier Dahl.

– I dag er det spesielt her. Det er den første dagen etter snøfallet, og fortsatt ikke helt føre i marka. Men her kan man komme og få skikkelig vinterstemning.

Dahl pleier å gå på skøyter en gang eller to i måneden i vinterhalvåret. Denne sesongen tror hun blir bra.

– Det lover veldig godt med en så tidlig start. Det er ekstra stas å få spille med Wilmar, som er ganske proff.

13-åringen spiller bandy for Snarøya sportsklubb. Han er forskriftsmessig utstyrt med drakt og hjelm, og med sterk teknikk. Dahl spiller i vanlige friluftsklær - og med hockeykølle.

– Hvordan er det å spille mot henne?

– Det er litt vanskelig, for hun har lenger kølle enn meg, forklarer han.

Stig B.Hansen

Den aller mest sentral beliggende skøytebanen i Oslo - i Spikersuppa ved Karl Johan - åpner 27. november, ifølge Oslo kommunes nettsider.

På nettsidene finner du også mer informasjon om åpningstider.

Vil du heller gå på ski? I Skiforeningens føremelding kan du se hvor det er gode forhold rundt Oslo. Føremeldingen dekker løyper fra Hurum og Mossemarka i sør til Toten i nord.