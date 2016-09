Her kommer Oslos nye idrettsanlegg

– Dette er en merkedag for Oslo-idretten. Vi har fått et taktskifte i utviklingen av idretten i landets største idrettsby, stråler Sveinung Oftedal, leder i Oslo idrettskrets, etter at byrådet har presentert sitt forslag til budsjett for 2017.

– På en dag som denne er din rolle å være sur og bitter over alt du ikke har fått...

– Ros er like forpliktende for politikere som ris, vi skal passe på at budsjettet blir virkelig. I dag skinner sola på oss, men det er et par mørke skyer på himmelen. En er skytebanen på Åsland som idretten har jobbet for i mange år, en annen at vi er litt utrygge på om skøytehallen på Valle Hovin virkelig blir realisert. Men alt i alt er dette en gledens dag for osloidretten.

Det er en helt annen stemning i år enn det var mellom idrett og byråd for et år siden.

De tre P'ene

Fakta: Dette skal bygges Følgende idrettsanlegg planlegges ferdigstilt i 2017: • Landhockey-/kunstisbane på Voldsløkka • Lambertseter flerbrukshall med brytedel • Lillomarka Arena, etappe 2 • Bestumkilen ro- og padlebane • Sagene klubbhus • Ekeberg servicebygg Følgende prosjekter startes opp, og ferdgistilles i 2018 og −19: • Jordal Amfi • Grorud flerbrukshall og barnehage • Frogner ishall • Lillomarka, etappe 3 • Videre utvikling av skianlegget på Skullerud Byrådet vil sette i gang forprosjekt for følgende anlegg: • Tøyenbadet • Stovner bad, • Ullern flerbrukshall • Korsvoll flerbrukshall • Mortensrud flerbrukshall • Cricketbane og klubbhus på Mortensrud

Oftedal trekker frem de tre P’ene fra dagen:

– Pengene er én ting, det ser ut til at vi har fått 4,1 milliarder til anlegg de neste fire årene. Det er rekordmye. Planen, behovsplanen som ble lagt frem sammen med budsjettet, er en annen ting. Den tredje er politikken, endelig har vi fått anerkjent idrettens samfunnsmessige betydning.

– Hva mener du med det?

– For første gang har vi fått et idrettsbudsjett fra en idrettsbyråd. Byrådet har akseptert at Oslo har den dårligste anleggsdekningen av storbyene og vi har fått et viktig redskap og styringsverktøy i behovsplanen, sier Oftedal, som nå skal studere budsjettet i detalj.

Haller, haller og kunstgress

I de neste fire årene sier byrådet at det vil prioritere bygging av flerbrukshaller, kunstgressbaner, kunstisanlegg ute og inne og skianlegg med snøproduksjon. I tillegg vil det videreføre satsingen på rehabilitering av kunstgressbaner.

Byrådet setter opp farten, met er fortsatt et stykke frem...

Blant annet er målet i løpet av de neste fire år å bygge 13 nye idrettshaller. I den forrige fire års perioden ble det bygget åtte. Siden byen i dag har 50 haller, vil 13 utgjøre en økning på drøyt 25 prosent.

Men noen skytebane på Åsland blir det ikke.

– Vi skal følge med å at planer og budsjetter blir realisert, og vi gir oss ikke på skytebanen på Åsland, sier Oftedal.

Tor Stenersen

- Skal realiseres

En ting er å bevilge penger. Noe annet er å bygge anlegg. I de fire foregående årene ble det bevilget 1,3 milliarder til idrettsanlegg, bare halvparten, drøyt 600 millioner, ble benyttet i budsjettåret. I 2012 ble to av tre kroner som ble bevilget til idrettsanlegg ikke brukt..

– Vi må ha slutt på å vedta fantasiprosjekter som man ikke får til å bygge. Det er viktig at det følger penger med når vi vedtar å bygge anlegg. Det gjelder like mye i politikk som i sport at resultatlisten teller, sier byråd Rina Mariann Hansen.