Brandy Melville er en italiensk motekjede med forretninger på tre kontinenter. En av dem ligger i Bogstadveien. Der fikk Tina Jahmurataj jobb. Hun ble litt satt ut da butikksjefen skulle ta bilde av henne for å sende det til kjedens Europa-kontor.

– Det var en utrolig bisarr situasjon. Jeg fikk en følelse av å bli overvåket uten at jeg kjente bakgrunnen for det. Jeg opplevde det som litt vemmelig, jeg vet jo ikke hvor bildene ble av eller hva de skulle brukes til. Det sto ingenting i kontrakten om at vi skulle bli fotografert hver deg, sier Jahmurataj.

Sa ifra

Hun er typen som sier ifra, og hun ville ikke bli fotografert uten en god forklaring på hva bildene skulle brukes til - og uten at det ble nedfelt i arbeidskontrakten.

– Det var visstnok for at de skulle se om vi hadde fanget opp noen nye trender. Ganske pussig når vi var pålagt å gå med butikkens varer på jobben, sier Emilie Ilsaas Grønning, som også har sluttet i butikken.

Saken ble først omtalt i Universitas, som har fått tilgang til håndboken for ansatte i kjeden.

Der stilles det strenge krav til butikkenes profil på sosiale medier. Hver butikk skal poste to bilder på Instagram hver dag, med jenter som er «fun-looking, happy girls, with a ’bad-Ass’ twist».

Mange reagerte, ingen gjorde noe

– Det var mange som syntes praksisen med bildene var spesiell og vi som jobbet i butikken snakket mye om den. Men ingen gjorde noe mer. Nå tror jeg flere har fått opp øynene, sier Tina Jahmurataj, som studerer til faglærer i kroppsøving ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Rolf Øhman

Hun fikk nok av Brandy Melville og praksisen der, og sluttet i jobben etter fire måneder.

Mange har sluttet

– Jeg vil ikke jobbe på et sånt sted igjen, sier hun. Hun er ikke alene.

– Siden januar er det ni eller ti som er blitt borte. Noen har rukket å slutte, andre har ikke fått fornyet midlertidige kontrakter, sier Grønning. En skal ha blitt sagt opp fordi hun ikke hadde en «Brandy attitude».

De to har meldt butikken til Arbeidstilsynet for blant annet ulovlig bruk av midlertidige kontrakter.

Ingen kommentar

Butikksjef Hanna Lagerkrans bekrefter overfor Aftenposten at «vi fortsetter med vår trend-watching og sender bilder til Europa-kontoret i Zürich».

For øvrig vil hun ikke gi noen kommentarer, og henviser til intervjuet med Universitas. Hun avviser at noen er sagt opp på grunn av manglende «brandy attitude», og vil ikke kommentere antallet som har sluttet.

– Jeg gir ikke ut den typen informasjon om ansatte, sier hun til Universitas.

Lagerkrans forsikrer at ingen blir presset til å ta bilder av seg selv.

– Ikke hørt maken

Christopher Beckham, som er andre nestleder i Handel og Kontor, forsikrer at det ikke er sånn det er i motebutikkbransjen.

– Slett ikke, vi har ikke hørt om noe sånt tidligere, sier han til Aftenposten.

Han mener at dette er et overtramp som går utover de ansattes integritet.

– Dette er en utvikling som vi ikke ønsker her i landet, sier Beckham.