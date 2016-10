Her ser du Oslos beste arkitektur

– Ullevål Tårn er et bygg som er flott å se på, både fra utsiden og fra innsiden. Det gir mye til omgivelsene.

Det sier Ellen Hellsten, leder av Rådet for byarkitektur, etter at den 4700 kvadratmeter store boligblokken Ullevål Tårn i dag vant

Oslo bys arkitekturpris for 2016.

Tre kandidater kjempet i finalerunden om den årlige arkitekturprisen. Foruten vinneren var også Framgården i Bygdøy allé 4 og et utendørs treningsanlegg på Ammerud med i kampen om å gå til topps.

Tas på alvor

Fakta: Ullevål Tårn Nedre Ullevål 5, Ullevål Størrelse: 4700 m2 BTA Arkitekt: Code: Arkitektur Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap Byggherre: Ullevål Boligutvikling og Solon Eiendom

– Ullevål Tårn er et boligprosjekt som først og fremst åpner omgivelsene der det står. Det er byggverk som tar omgivelsen på alvor, og byggets detaljer, med detaljer, fargebruk, bruken av vindusflater, gjør at det er et flott bygg å se på, sier Hellsten.

I juryens begrunnelse heter det at leilighetene i Ullevål Tårn har svært god bokvalitet, samtidig som konseptet er arealeffektivt, kompakt og bærekraftig. Juryen mener boligtårnet er et fremragende eksempel på nyskapende og svært vellykket boligbyggeri i hovedstaden.

Fakta: Tidligere prisvinnere 2015: Bjerkedalen park 2014: Kuben yrkesarena 2013: Nedre gate 5-7 2012: Parkveien 5 b-c 2011: IFI2 - Ole Johan Dahls hus - Informatikkbygget ved UiO 2010: Lærernes Hus - konferansesenter

– Juryen mener dette er et interessant innspill i boligbyggedebatten. Jeg synes det er strålende at vi får frem boligprosjekter med så høy kvalitet og som er så nyskapende. Vi vil ha høy kvalitet og god boligarkitektur i Oslo. Det å da kunne gi årets pris til et kommersielt prosjekt som svarer nettopp på dette, er helt strålende, sier Victoria Maria Evensen, leder av byutviklingskomiteen i Oslo kommune.

Nils Petter Dale

Juryen trekker spesielt frem byggets utkragede balkonger, som gir tårnets grunnform et variert og attraktivt uttrykk.

– Ullevål tårn er et bygg uten «forside» og «bakside», der ulik leilighetsplassering innad i byggeriet dyrkes frem som noe positivt. Dagslysforhold og utsyn er uvanlig godt ivaretatt gjennom store horisontale vindusbånd og lav rekkverkshøyde på balkongene, sier Ellen Hellsten.