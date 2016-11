«Hold deg langt unna meg!!!» - seks dager senere ble hun drept

Seks dager før drapene hadde tiltalte en SMS-utveksling med ekskjæresten, Catrine Røthe (42). De hadde gjenopptatt kontakten og hun hadde vært hjemme hos ham, men så skal han ha blitt svært sjalu og anklaget henne for å ha et forhold til en annen.

«Spar meg for alle dine beskyldninger», skrev hun til ham 3. desember.

«Nei, det er normalt», svarte han.

«Ikke for meg. Er skikkelig lei», skrev Røthe så.

Det var bistandsadvokaten til Røthes foreldre og sønn, Siv Hallgren, som leste opp SMS-utvekslingen under sin utspørring av tiltalte i Oslo tingrett tirsdag.

– «Hold deg langt unna meg!!!» skriver hun til deg.

– Hun var litt sur på meg, men jeg har ingen problemer med det, svarte tiltalte.

– Var du sur på henne?

– Nei, jeg har aldri vært sur på henne.

Drept med flere knivstikk

Men seks dager senere skal han altså ha ventet på Røthe utenfor leiligheten der hun bodde med sin voksne sønn og drept henne med flere knivstikk.

Privat

40 minutter senere skal han ha drept sin bekjente og landsmann fra Tunisia, tobarnsfaren Fathi Ben Brahim Rzaiguia (50), på Grønland.

Tiltalte nekter seg skyldig, forklarer at han ikke husker noe, men politiets teknikere fant blod fra begge drapsofrene på klærne hans og i bilen han skal ha kjørt.

Pekt ut av offerets sønn

Den 21 år gamle sønnen til Catrine Røthe forklarte seg mandag formiddag i retten.

– Politiet spurte meg om jeg kunne tenke meg hvem som hadde gjort noe slikt. Da pekte jeg ut tiltalte, med en gang egentlig. Det var ikke noe å diskutere.

– Hva var grunnen til det, spurte aktor, statsadvokat Torunn Gran.

– Jeg regnet med at om det hadde skjedd noe så alvorlig, så var det han. Jeg hadde en anelse om at det var et usunt forhold mellom dem, rett og slett.

Da drapet skjedde, var det fem-seks år siden tiltalte og Røthe hadde vært kjærester, men de hadde gjenopptatt kontakten kort tid før.

Tiltalte husker ikke

56-åringen sier at han ikke husker selve drapene. Slik forklarte han seg i retten om det som skjedde 9. desember 2015 og natten før:

– Jeg trengte hjelp, jeg satt alene hjemme og sov med kniv under madrassen. Tidlig på morgenen dro jeg til Catrine for å kjøre henne på jobb, sånn som jeg pleide. Etter at jeg parkerte bilen husker jeg ikke noe.

Tiltalte fortalte at han hørte stemmer i hodet:

– Stemmer fra natten før som ville ha blod. Hele tiden den samme stemmen inni meg.

– Hva er det neste du kan huske?

– Jeg var borte i flere timer, akkurat som om jeg levde i en annen verden. Kjørte bil til Grønland, kjørte til Ryen, bilen ville ikke gå lenger. Jeg visste ikke hva som hadde skjedd, at jeg hadde skadet to mennesker som jeg var glad i.

Ikke tilregnelig

56-åringen hadde tidligere hatt arbeids- og oppholdstillatelse, men i desember 2015 var han utvist fra Norge.

De rettspsykiatrisk sakkyndige har konkludert med at tiltalte var utilregnelig da drapene fant sted. Påtalemyndigheten har varslet at man kan legge ned påstand om overføring til tvunget psykisk helsevern i stedet for at han skal dømmes til fengselsstraff.

Tiltalte har vært innlagt på Dikemark siden drapene, men der avsluttet man i august anti-psykosebehandlingen av ham, og han er nå frivillig innlagt der. Selv mener han at han fortsatt er syk, forklarte han i retten.