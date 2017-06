Småbarnsmoren ble påkjørt bakfra mens hun trillet barnevognen med datteren Alva langs Ring 2 på vei til sin arbeidsplass på Oslo universitetssykehus Ullevål.

Sjåføren ble enstemmig frifunnet i Oslo tingrett, men dømt i Borgarting lagmannsrett.

I lagmannsretten sa ulykkessjåføren at hun igjen hadde besvimt – to år etter ulykken.

Høyesteretts ankeutvalg avviste mandag at lagmannsretten har stilt for lave beviskrav når den utelukker besvimelse som årsak til ulykken.

Dermed blir dommen på 75 dagers ubetinget fengsel stående. Sjåføren må også betale de etterlatte tilsammen 1,17 millioner kroner i erstatning.

– Tilfreds med at sluttstrek er satt

Det er nå snart tre år siden den tragiske ulykken i Griffenfeldts gate i bakken opp mot Ullevål sykehus østfra langs Ring 2.

– De etterlatte er tilfreds med at saken endelig er avsluttet. De synes det var ille at sjåføren ikke kunne akseptere den grundige dommen fra lagmannsretten og anket denne. Det førte bare til en betydelig tilleggsbelastning for de etterlatte som mistet sin datter, mor og ektefelle i den tragiske ulykken, sier bistandsadvokat Christian Lund. Han legger til at familien nå ser frem til å kunne legge denne saken bak seg.

En sak med bare tapere

Både for de etterlatte og ulykkessjåføren har dette vært en tung tid. Flere ganger er det blitt sagt at dette er en sak med bare tapere.

Advokat Marijana Lozic er sjåførens forsvarer:

– Min klient er mildt sagt meget skuffet og fortvilet. Hun føler hun med denne avgjørelsen er blitt ofret på samfunnets alter, og at noen for enhver pris må stilles til ansvar når en sak får et slikt tragisk utfall. Det er spesielt vanskelig å leve med en slik avgjørelse når hun ble enstemmig frifunnet i tingretten, sier Lozic.

Enstemmig avvist

De tre høyesterettsdommerne i ankeutvalget er samstemte:

«Basert på en omfattende bevisførsel utelukket lagmannsretten besvimelse som årsak. Denne bevisbedømmelsen kan Høyesterett ikke overprøve. Det Høyesterett kan prøve er kun om lagmannsretten har bygget sin konklusjon på et riktig beviskrav – at all rimelig og forstandig tvil skal komme den tiltalte til gode», skriver dommerne, før de konkluderer:

«Det fremgår uttrykkelig av dommen at lagmannsretten har tatt utgangspunkt i at det var bevist ‘ut over enhver rimelig tvil at N. N.s bil kom over i høyre kjørefelt og videre inn på fortauet som følge av at hun sovnet ved rattet. Lagmannsrettens domsgrunner, som er meget grundige, viser samlet sett at den tvil som måtte knytte seg til om N.N. kan ha besvimt, ble vurdert som så teoretisk at den kunne utelukkes. Det er i tråd med det strafferettslige beviskravet å se bort fra en slik teoretisk tvil’», skriver Arnfinn Bårdsen, Magnus Matningsdal og Knut H. Kallerud.

Til slutt skriver de: «Anken gjelder også lagmannsrettens avgjørelse av sivile krav. Når anken over straffekravet ikke tillates fremmet, tar utvalget ikke stilling til denne».

Dermed er sluttstrek endelig satt.

