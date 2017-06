Høyre forsøker å unngå bomstasjon på Bygdøy

Det er politisk enighet om at det skal opprettes en ny, indre bomring med ca. ti bommer i Oslo når bomsystemet for Oslo og Akershus legges om som et ledd i Oslopakke 3.

Plassering av bommer er et tema i miljø- og samferdselskomiteen, som sannsynligvis fatter sitt vedtak tirsdag.

En av stasjonene er foreslått på Dronning Blancas vei, ut til Bygdøy. Den er det strid om. Høyre er sterkt imot bommen, skriver Klassekampen.

Omstridt Bygdøy-bom

– Bomstasjonen på Bygdøy har vært et tema i komiteen, men jeg kan ikke kommentere forhandlinger som ennå ikke er avsluttet. Her gjelder også at ingenting er klart før alt er klart, sier Arbeiderpartiets talsperson i komiteen, Andreas Halse.

– Men hvis Høyre vil kommentere noen av sine forslag, så er det selvfølgelig opp til dem.

– Det er riktig at vi er imot en bom på vei ut til Bygdøy, sier gruppeleder for Høyre i bystyret, Eirik Lae-Solberg.

Han avviser fullstendig at det dreier seg om å favorisere et område med et flertall Høyre-velgere:

Gorm Kallestad, NTB/Scanpix

– Likebehandling, ikke særbehandling

Privat

– Vi ønsker ikke å særbehandle de som bor på Bygdøy. I denne saken handler det om det motsatte av særbehandling, det handler om likebehandling. Vi er imot bommen fordi vi mener at de som bor på Bygdøy, som alle andre i byen, skal kunne kjøre til sitt nærsenter uten å betale bompenger.

Ifølge Lae-Solberg er det kun en liten dagligvarehandel på Bygdøy.

– Skal beboerne for eksempel gå på apoteket, må de inn til Skøyen. Derfor ønsker vi ingen bom mellom Bygdøy og Skøyen. Men hvis Bygdøy-beboerne kjører videre inn til sentrum, må de selvfølgelig betale bompenger som alle andre, sier Lae-Solberg.

– Pussig argumentasjon

Oslo kommune/Sturlason

SVs Sunniva Holmås Eidsvoll synes Høyres argumentasjon er pussig.

– Av to grunner. For det første ser det ut som om folk flere steder i byen, blant annet i Groruddalen, også vil bli rammet av det Høyre nå er opptatt av å verne Bygdøy-boerne mot. For det andre synes jeg det er pussig med denne interessen for å gjøre det billig for folk på Bygdøy å bruke bil i sitt nærmiljø. De bør tvert imot oppfordres til å bruke bena, sykkel og kollektivtrafikk.