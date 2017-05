Høyreorientert til bokhandel i Oslo – trues av boikott og demonstrasjoner

Lørdag arrangeres konferansen «Den nye politiske Virkeligheten» på Eldorado Bokhandel i Oslo sentrum.

Det har skapt rabalder for både arrangør og bokhandel. Allerede lørdag morgen var handlegaten Torggata dominert av politi og demonstranter.

Høyreekstrem østerriker

Årsakene er at organisasjonen og nettstedet Ekte Nyheter, som mener norsk presse har en venstrevridd politisk agenda, har invitert østerrikeren Martin Sellner til arrangementet.

Sellner, med fortid som nynazist, dannet den høyreorienterte Identitærbevegelsen i Østerrike.

Flere miljøer og organisasjoner oppfordrer til demonstrasjoner utenfor Eldorado.

Mye politi

Tidlig lørdag formiddag var Torggata fylt opp av politikjøretøy, men det var langt flere uniformerte tjenestemenn enn demonstranter i gågaten.

Inne i bokhandelen var drøyt 30 personer møtt opp da konferansen startet.

– Ingen har søkt eller varslet politiet, men vi er kjent med at det skal være en demonstrasjon mot konferansen. Vi skal sørge for at arrangementet kan gjennomføres, opplyser operativ uteleder Hans-Petter Strande i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Klokken 14.30 er det ventet en større demonstrasjon utenfor bokhandelen.

– Vil blokkere

Dag Hotvedt var en av de første demonstrantene som lørdag stilte opp utenfor bokhandelen.

– Vi protesterer mot rasistiske, nynazistiske og hatefulle ytringer. De må aldri få vinne, sier Hotvedt.

– Er du her for å si imot eller ønsker du å nekte Martin Sellner å få tale?

– Jeg mener det er misbruk av ytringsfriheten å slippe til hatprat på denne måten. Nå er politiet her og på arrangørenes side, men hadde vi kunnet blokkere stedet, ville vi gjort det, svarer Hotvedt.

Fikk advokat til å sjekke Sellner

Eldorado har siden fredag, da bokhandelen ble forsøkt tagget ned i protest mot arrangementet, hatt vektere i til stede døgnet rundt.

De siste dagene har flere miljøer tatt til orde for å boikotte bokhandelen.

Christian Skrede, medeier og daglig leder i Eldorado, understreker at bokhandelen ikke er arrangør.

– Ekte Nyheter har fått låne scenen gratis. Når det gjelder Sellner, har vi fått mange henvendelser fra folk som mener han ikke burde få snakke. Det har vi tatt på alvor og engasjert advokat Jon Wessel-Aas for å sjekke om arrangementet er ulovlig. Han fant ikke noen grunn til å stoppe arrangementet, sier Skrede.

Trekker frem nynazistbakgrunn

Flere venstreradikale nettsider har trukket frem at daglige lederen ved bokhandelen i ungdommen selv var tilknyttet det nynazistiske miljøet i Oslo.

Dette har fått Eldorado Bokhandel til å sende ut en pressemelding der man reagerer på koblingen som sår tvil om Skredes motiver i denne saken.

«Vi syns også det er viktig å gi folk rom for å endre meninger i løpet av livet og ta et oppgjør med egne holdninger.», skriver bokhandelen.

– Bøkene endret meg

Christian Skrede uttaler at han ikke har noe å skjule.

– Min fortid er ikke noe som jeg er stolt av, men det er noe som jeg allerede etter få år kom meg ut av og som jeg i dag tar sterkt avstand fra. Etter militæret, i en alder av 20 år, hadde jeg fått flere venner, begynt å lese bøker samt reist endel og dette endret meg. Det er svært viktige faktorer for å få bedre innsikt i en komplisert verden. Jeg står i dag for fritt ord i praksis, mangfold, likhet og inkludering, skriver Skrede.

Innleder trekker seg

En av innlederne under konferansen, blogger og statsviter Olav Drange Moen, har trukket seg etter å ha oppdaget bakgrunnen til Martin Sellner.

– Sellner er leder for den østerrikske identitærbevegelsen, som jeg har dype uenigheter med både over tanke, tone og metode. Hva som imidlertid gjør det uholdbart for meg å dele plattform med mannen, er hans enda mer tvilsomme høyreekstreme historikk, som styrker min lenge holdte mistanke om at identitærbevegelsen sminker opp enda mer ekstreme holdninger enn dem de gir uttrykk for offentlig, skriver Drange Moen.

Han skulle snakke om Donald Trump og media, men ønsker ikke å dele talerstol med «en fundamental politisk og moralsk motstander».

– Å behandle slike som allierte er å gå i litt av en elefantfelle. Jeg har sett slike elementer ødelegge alt som er av motkulturelle initiativ i Norge de siste årene, skriver han på sin blogg.

Nekter å trekke seg

Den meningssterke forskeren og kommentatoren Helge Lurås skal også delta på konferansen. Han akter ikke å droppe ut på grunn av Sellner.

– Når jeg gjør slike opptredener, innebærer det ingen stillingtaken til arrangører eller medtalere. Samme lørdag skal jeg for eksempel holde foredrag for Partiet de kristne. Min holdning er at dialog er helt nødvendig og da bør man snakke til, og med, alle som har en vilje til å lytte. Jeg kommer eksempelvis gjerne og snakker til Profetens umma eller Antirasistisk Senter om jeg skulle bli invitert, skriver Lurås på sin Facebook-side.