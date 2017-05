Hundrevis av p-plasser skal fjernes i Oslo – unge vil ha sykkelvei, eldre vil ha parkering

Nesten 1000 P-plasser må i år og neste år vike for å gi plass til sykkelveier.

– Færre og færre som bor i byen har bil, og vi ser at de unge venter lenger med å skaffe seg sertifikat, sier høyremannen Jens Lie.

Derfor er ikke lederen av bydelsutvalget på Frogner forbauset over en ny holdningsundersøkelse som viser at unge Oslo-borgere har langt større vilje til å prioritere syklister fremfor bilister.

På Frogner har konflikten mellom bilister og syklister spisset seg kraftig til, etter at byrådet presenterte planer om nye sykkelruter gjennom byen.

P-plasser skal bort fra flere gater i bydelen. Til høsten starter arbeidet med å fjerne 112 p-plasser i Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate for å etablere sykkelfelt.

Fotomontasje, Oslo kommune

Mobiliserer på Facebook

På Facebook går diskusjonen høyt. En egen gruppe mobiliserer innbyggerne i bydelen, med oppfordringer om å protestere mot planene. Etter at bystyret ignorerte protestene, håper motstanderne at Fylkesmannen setter vedtaket til side.

Bystyrerepresentantene Morten Steenstrup og Eirik Lae Solberg fra Høyre har fått med Frps Carl I. Hagen på et brev der de ber Fylkesmannen vurdere lovligheten av vedtaket.

De eldste forsvarer bilistene

Klimaetaten i Oslo kommune har gjennomført en holdningsundersøkelse for å se hvordan innbyggerne stiller seg når det må velges mellom biler og myke trafikanter.

Svarene fra de nesten 2000 spurte viser at det langt på vei er en generasjonskonflikt:

Mens over 60 prosent av dem som er yngre enn 45 er enige i at syklister og gående bør prioriteres, svarer under 50 prosent av de eldre det samme.

Vanskeligere når det blir konkret

Kanskje er det forholdsvis lett å svare at én gruppe bør prioriteres fremfor en annen, så lenge det ikke spørres om konkrete tiltak.

For viljen til å støtte syklistene synker når de spurte får spørsmål om å fjerne parkeringsplasser:

Da synker entusiasmen i alle grupper, men mest blant de eldre.

Ser man på gruppen under 30 år, svarer bare 26 prosent at de er uenige i at det bør bli færre parkeringsplasser. I gruppen over 60 år svarer 45 prosent det samme.

Fakta: Her foreslår kommunen å fjerne p-plasser i 2017: Byrute 1: Torshov–Vippetangen Sandakerveien: 108 uregulerte (alle er gratis p-plasser)

Christian Kroghs gate: 19 uregulerte (14 gratis, 5 avgift)

Markveien Øvre: 48 uregulerte (alle er gratis p-plasser)

Kongens gate: 0 som følge av byrutene, men 37 uregulerte gratis p-plasser fjernes pga. Bilfritt Byliv

Vippetangen: 0 som følge av byrutene, men 13 uregulerte avgiftsbelagte p-plasser fjernes pga. Bilfritt Byliv Totalt antall p-plasser som fjernes på byrute 1 i 2017: maksimalt 175 Byrute 2: Smestad–Tøyen/Galgeberg Åkebergveien: 66 (50 gratis + 16 avgift) Totalt antall p-plasser som fjernes på byrute 2 i 2017: 66 Byrute 3: Rådhusplassen–Dælenga/Ring 2: St. Olavs gate: 0 (tiltak skjer tidligst 2019)

Roald Amundsens gate: 0 som følge av byrutene, men 6 el-bil plasser (gratis p-plasser for elbil) fjernes pga. Bilfritt Byliv

H. Heyerdahls gate: 0 som følge av byrutene, men 13 bilparkeringsplasser og 6 mc-plasser fjernes pga. Bilfritt Byliv (Alle bilparkeringsplasser er avgiftsbelagte p-plasser).

Nordre gate: 9 uregulerte (alle er gratis p-plasser) Totalt antall p-plasser som fjernes på byrute 3 i 2017: maksimalt 9 Byrute 4: Frogner–Tiedemannsjordet Eilert Sundts gate: 50 uregulerte (50 gratis p-plasser)

Professor Dahls gate: 36 uregulerte (28 gratis p-plasser, 8 avgift)

Elisenbergveien: 26 uregulerte (11 gratis p-plasser, 15 avgift) Totalt antall p-plasser som fjernes på byrute 4 i 2017: 112 Byrute 5: Frognerparken–Galgeberg Akershusstranda: 0 (men det blir fjernet 6 uregulerte p-plasser på Statens vegvesens vei)

Henrik Ibsens gate: 0 (men det blir fjernet 9 uregulerte p-plasser utløst av et kollektivprosjekt, 5 avgiftsbelagte og 4 gratis) Totalt antall p-plasser som fjernes på byrute 5 i 2017: 0 Uavklart hva som skal gjøres, tiltak skjer tidligst i 2018: Gyldenløves gate Colbjørnsens gate Byrute 6: Skøyen–Frogner Plass – Carl Berners plass Jacob Aalls gate: 3 uregulerte (gratis p-plasser) for å lage sykkelpassasje – ytterligere tiltak som krever mer fjerning av gate-p er uavklart, tiltak gjøres tidligst i 2018 Totalt antall p-plasser som fjernes på byrute 6 i 2017: 3 I forbindelse med tiltakene som skal gjøres for sykkel på Ring 2 blir det også gjort noen tiltak i kryssende sykkeltraseer, som medfører fjerning av 21 uregulerte gratis-p-plasser i Colletts gate og 7 uregulerte gratis-p-plasser i Blindernveien. Byrute 7: Gaustad–Sinsen Jutulveien: 87 uregulerte (gratis p-plasser) – tiltak skjer tidligst høsten 2017 Totalt antall p-plasser som fjernes på byrute 7 i 2017: 87 Uavklart hva som skal gjøres, tiltak skjer tidligst i 2018: Eventyrveien

John Colletts allé

Treschows gate Byrute 8: Nydalen–St. Olavs plass: Pilestredet: 22 uregulerte avgiftsbelagte p-plasser

Sofies gate: 6 uregulerte (5 gratis p-plasser, 1 avgift) for å lage sykkelpassasje

Bergensgata: 32 uregulerte gratis p-plasser Totalt antall p-plasser som fjernes på byrute 8 i 2017: 60 Uavklart hva som skal gjøres, tiltak skjer tidligst i 2018: Stavangergata

General Birchs gate Sykkelprosjektet presiserer at antallet p-plasser som må fjernes er et anslag. Også neste år blir ca. 500 P-plasser fjernet. Her er kommunens oversikt over arbeidet med byruter.

Oppfordrer til å prøve sykkelen

Flere ganger, senest lørdag, har Natur og Ungdom arrangert demonstrasjoner for å gjøre byen mer sykkelvennlig. Første nestleder i Oslo Natur og Ungdom, Haldis Helle, er ikke forbauset over at ungdom tenker annerledes enn de eldre.

- Vi som vokser opp i dag lærer mye om både klima og byplanlegging. Oppveksten vår er veldig annerledes enn den de som er voksne i dag har. De så det som en selvfølge å ta lappen da de ble 18, og så skaffe seg bil. Jeg vokste opp i Oslo og trenger ikke bil, det går greit med sykkel og kollektivt.

- Hva har du å si til de eldre som misliker at det blir vanskeligere å eie og bruke bil i indre by?

- De bør jo virkelig prøve å greie seg uten bil, se om det er lettere. Å sykle hver dag bidrar til livskvaliteten, det har jeg opplevd selv. Så er det nok slik at av og til må parkeringsplasser vike for fellesskapet.

Fjerner p-plasser også andre steder

Det er ikke bare på Frogner byrådet ønsker å fjerne gateparkering. Men det er i den bydelen protestene er mest høylytte.

Tilsammen rundt 1300 p-plasser skal fjernes totalt. Se hvor her.

Vil ikke gå for raskt frem

Leder Jens Lie i bydelsutvalget på Frogner sier at konfliktene var mye sterkere før jul.

– Ja, jeg var nok mer forbannet i fjor. Det ser ut til at løsningene blir bedre, etter mye skrål, sier han.

«Skrålet» dreide seg ikke minst om saksbehandlingen.

– De gikk altfor fort frem, og varslet ikke ordentlig. Folk fikk bare en lapp i posten.

De tre veiene som berøres i denne omgang er en del av Byrute 4, som skal forbinde Frogner med Hovinbyen, via Bislett, Grünerløkka og Tøyen. Den blir 9 kilometer lang.

Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate er enveiskjørte, men nå skal det legges til rette for at syklistene kan tråkke mot kjøreretningen. Opprinnelig ville byrådet ha sykkelfelt i begge retninger. I de nye planene blir det bare eget felt for dem som sykler motstrøms.

– Her ser vi at byrådet har lyttet. Vi ba også om at de venter med å gjennomføre planene til dette med beboerparkering er på plass, også der lyttet de, sier Lie.

Beboerparkering innebærer at de som bor i strøket betaler 3000 kroner i året for å parkere langs de kommunale veiene.

(Du kan lese mer om beboerparkering på kommunens egne nettsider her).

– Må være mulig å bo i byen med bil

Jan Tomas Espedal

Lie har hatt kontakt med svært mange misfornøyde beboere. De frykter at det skal bli vanskeligere å bo i bydelen, dersom det blir enda færre parkeringsplasser.

– Jeg er opptatt av at det må være mulig å bo i indre by med bil. Derfor er jeg forbauset over at ikke byrådet har sett på andre løsninger, som å legge til rette for parkeringshus. Her i bydelen har vi jo til og med bunkerser som kan brukes, sier han.

Ingalill Sandal bor i strøket og greier seg uten bil, men liker ikke planene.

– Jeg sykler selv, men ser ikke behovet for sykkelfelt. Det er disse i kondomdress som kommer inn fra villastrøkene utenfor bydelen som er opptatt av slikt.

– Om man bor i indre by, må man vel akseptere slik gjennomgangstrafikk?

– Jo, men det må jo være mulig å bo her også for dem som trenger bil. Jeg synes det blir utrivelig og mindre liv i gaten dersom man fjerner bilene.