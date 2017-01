33,4 mm nedbør, slik det ble registrert på målestasjonen på Bygdøy, er ikke så mye. Men når alt kommer i løpet av en times tid, kan det renne over for noen hver.

Trafikken stoppet opp, motorveier ble stengt, Norway cup utsatt og kjellere i hele Oslo-området stod fulle av vann. Det var resultatet etter ekstremregnværet på Østlandet en stille morgentime i slutten av sommerferien i fjor.

Nå begynner også regningen å bli klar. Forsikringsselskapet Gjensidige registrerte skader for ca. 500 millioner kroner etter styrtregnet lørdag 6. august.

Krister Sørbø, NTB scanpix

Maks uflaks

– Skybruddet i Oslo-området er en type uvær som vi ikke opplever ofte i Norge. Her er det som oftest storm langs kysten og elveflom i innlandet som skaper store ødeleggelser, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

Meteorologene forklarte den voldsomme regnbygen med en perfekt kombinasjon av høye temperaturer og høy luftfuktighet.

– Ustabile luftmasser med lav temperatur kommer inn over bakken hvor temperaturen er høy, de hever seg og vil komme ned som store mengder regn, sa meteorolog Kristen Gislefoss til Aftenposten.

Varmen var grunnen til at så mye regn falt på en gang:

– Hadde det ikke vært så varmt, ville ikke skyene kunnet holde på så mye vann, sa han.

Krister Sørbø, NTB scanpix

Suverent dyreste hendelse

Styrtregnet var det suverent dyreste enkelthendelsen Gjensidige registrerte i fjor. På andreplass på listen er stormen «Tor», som kostet dem 200 millioner kroner.

Totalt registrerte de naturskader for 800 millioner kroner.

De regner med at regningen for uværet «Urd» i romjulen kommer til passere 100 millioner kroner. Hittil har selskapet registrert over 600 skademeldinger. Ifølge bransjeorganisasjonen Finans Norge var det pr. 2. januar totalt kommet inn ca. 1500 meldinger om bygningsskade.