Det er nå flertall på Stortinget for å overkjøre byrådet i Oslo og Oslopakke 3-avtalen, og bygge E18 Vestkorridoren som opprinnelig planlagt.

Men selv om prosjektet vedtas på Stortinget, skal det flere runder til med behandling før det er endelig klart hvordan veien vil bli. Det kan bety at et nytt flertall avgjør prosjektets skjebne, etter valget.

SV tar til orde for at en rødgrønn regjering setter på bremsen, mens Senterpartiet og Arbeiderpartiet gir uklare signaler.

Arbeiderpartiet: Har uttalt seg for og mot prosjektet

Aftenposten har spurt transportpolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Eirik Sivertsen om hva partiet vil gjøre dersom de får makt etter valget.

Under tre uker før saken skal behandles i Stortinget, kan ikke Sivertsen og Arbeiderpartiet svare på hva de vil gå inn for. Samtidig sier Sivertsen at han står ved det han tidligere har sagt til Aftenposten om E18.

Det han tidligere har sagt innebærer både å støtte en utbygging, en støtte til byrådets protest mot overkjøring av Oslopakke 3-avtalen, og å sette spørsmålstegn ved om storprosjektet lenger er nødvendig.

Tidligere har Sivertsen også fastslått at det ikke er byrådet i Oslo som skal styre utbyggingen av E18, det er det staten som skal.

Fakta: Dette har Aps Eirik Sivertsen sagt til Aftenposten om E18 21. oktober 2015: Arbeiderpartiet på Stortinget sier de står bak vedtatte E18-planer. Regjeringen har satt av 200 millioner til kjøp av eiendom langs E18 i forslaget til statsbudsjett. Aps samferdselspolitiske talsmann på Stortinget, Eirik Sivertsen, vil ennå ikke konkludere om de 200 millionene, men sier utgangspunktet «er at vi har til hensikt å gjennomføre det som tidligere er vedtatt». Han sier det er «mange gode grunner» til å gjennomføre den vedtatte utbyggingen fra Ramstadsletta til Lysaker, men at utbyggingen også må veies opp mot Stortingets vedtak om at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. – Er det Oslo-byrådet som skal styre utbyggingen av E18? – Nei. E18 er et nasjonalt ansvar. Det er Stortinget som bestemmer. Men tillitsvalgte som er berettiget til det, må få mene noe om hvordan fremtiden skal være. Vi skal lytte til hva Oslo, Asker og Bærum mener. Men igjen, det er Stortinget som til syvende og sist avgjør hvordan det skal bli, sier han. 31. januar 2017: Flere mister husene. Det blir mer støy. Bare halve Høviktunnelen bygges. Busser overtar sykkelbro. Prisen økes med 200 millioner kroner. Dette er bare noen av konsekvensene av en amputert E18-utbygging, kunne Aftenposten fortelle 24. januar. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen står fast på at E18 skal bygges ut hele veien mellom Lysaker og Asker. Eirik Sivertsen, samferdselspolitisk talsmann for Ap og nestleder i Transportkomiteen på Stortinget, kaller E18 for «elefanten i rommet». – Vi vet hvor lang veien skal være, men ikke hvor bred. En kapasitetsøkning vil bli spist opp, sier Sivertsen. Han understreker at E18-utbyggingen er en del av Oslopakke 3. – Så vidt jeg vet foreligger det en avtale, og det er Regjeringens ansvar å følge opp statens forpliktelser her. Om vi overtar, skal vi følge opp statens forpliktelser og det som står i Nasjonal transportplan, også om E18, sier Sivertsen. 24.2.2017: – Jeg er en stor teknologioptimist. Selvkjørende biler og digitalisert transport kan kutte klimautslipp, redusere investeringsbehovet i infrastruktur, gi like høy eller høyere mobilitet og gi kjempeskritt mot null omkomne i trafikken. – Tar du bort mennesket fra kjøringen, kunstig intelligens gjør det bedre og tryggere måte enn vi selv, spørs det om vi i fremtiden vil ha like mange privatbiler. – Den planlagte utbyggingen av hovedveier kan altså reduseres? – Ta E18 vest for Oslo: Hvis vi kan unngå å investere milliardene som prosjektet legger opp til, og samtidig forbedre mobiliteten, er det helt åpenbart at det er interessant å diskutere det. Men først vil jeg understreke at mobiliteten skal opprettholdes. Jeg ser på mobilitet som et gode, som også fremmer økonomisk effektivitet.

– Vi har ikke konkludert

– Hva vil være Arbeiderpartiet sitt standpunkt om E18 når NTP og den egne proposisjonen behandles på Stortinget før sommeren?

– Vi har ikke konkludert. Saken ligger til behandling i Transportkomiteen, der innstilling skal avgis 12. juni. Men vi tar til etterretning de nye opplysningene som er fremkommet, der Statens vegvesen kommer med tunge argumenter for en annen løsning. Blant annet er løsningen som er valgt 200 millioner kroner dyrere enn det vil være å bygge på opprinnelig planlagt måte, sier Sivertsen til Aftenposten.

Konfrontert med sine tidligere uttalelser, hvor han både uttrykker støtte til en full utbygging og skepsis til prosjektet, svarer Sivertsen at han fortsatt mener det samme.

– Jeg mener fortsatt det samme. Jeg stiller meg spørrende til at Veivesenet på egen hånd velger å ville bygge veien slik de nå beskriver det, og gjøre det på en måte som er i strid med avtalen for Oslopakke 3 fra juni i fjor. En avtale som så langt har tjent både innbyggere i Oslo og Akershus godt, og som de har funnet frem til gjennom kompromisser, sier Sivertsen.

Vil ha ny runde om E18 etter valget

Han mener det ville vært bedre om partene gikk inn i nye forhandlinger, fordi forutsetningene fra da avtalen ble inngått har endret seg. Han oppfatter det som nå skjer som et brudd på avtalen.

– Kan en ny regjering i høst snu det hele en gang til?

– Nei, det betinger et nytt storting med et annet flertall enn i dag. Det viktigste som må skje er at en ny regjering går en ny runde med Oslopakke 3-partene, og ser om det er mulig å bli enige om en ny løsning.

SV: Vil stanse utbygging av veien

– Det første en rødgrønn regjering må gjøre etter valget er å få fortgang i arbeidet med en nedskalering av veien, sier 1. representant på stortingslisten til SV i Oslo, Kari Elisabeth Kaski.

Hun vil omgjøre det kommende vedtaket om E18 Vestkorridoren. Der slås det fast at første etappe i utbyggingen blir fra Lysaker til Ramstadsletta. I Oslopakke 3-avtalen står det at første etappe skal være kortere, fra Lysaker til Strand.

– Jeg regner med at vi vil ha med oss Arbeiderpartiet i denne saken, og at de vil lytte til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), sier Kaski.

Senterpartiet: Har ikke konkludert

Aleksander Heen er samferdselspolitisk rådgiver for stortingsgruppen til Senterpartiet.

– Det som er vårt standpunkt nå er at dette inngår som en behandling av NTP. Vi har ikke konkludert på alle detaljene i NTP i stortingsgruppen vår, men vårt standpunkt vil komme klart frem i innstillingen til NTP, sier Heen, og legger til at de er spente på hva Arbeiderpartiet vil mene om saken.

– Ville dere hatt en klarere mening om saken dersom dette skjedde i distriktene, og ikke i Oslo-området?

– Stortinget er ikke satt til side selv om dette skjer i Oslo. Det er store milliardbeløp som skal inn. Vi kommer til å ha et tydelig standpunkt, men har ikke behandlet ferdig denne saken, sier Heen.