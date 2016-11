Hvem mener du er Årets Osloborger?

Listen er lang over personer som tidligere har blitt kåret til Årets Osloborger, blant dem Wenche Foss, Gunnar Sønsteby, Fabian Stang og Frode Kyvåg.

Nå jakter vi på den som har utmerket seg som Årets Osloborger. I første omgang ber vi om forslag til hvem som fortjener denne prisen.

Send forslag!

Ifølge prisens kriterier letes det «etter en ildsjel som har beveget seg utenfor eventuelle stillingsinstrukser. En person som bruker tid og krefter på å gjøre hverdagen litt bedre for sine medmennesker. En som har gjort Oslo enda litt bedre å leve i.»

Har du forslag til hvem dette kan være, send navn og begrunnelse til osloborger@aftenposten.no. Forslag kan sendes fram til 20. november.

Etter vi har mottatt forslag fra leserne, vil en jury vurdere forslagene og plukke ut finalistene.

Deretter blir det opp til leserne å stemme fram som er Årets Osloborger.

– Vil inspirere til ekstraordinær innsats

I juryen sitter blant annet Erik Tornes, fungerende kultur- og debattredaktør i Aftenposten.

– Det er enormt mange ildsjeler som fortjener å få et ekstra klapp på skulderen og en hyllest for sin viktige innsats. For Oslo som by og fellesskap er det viktig med et engasjert sivilsamfunn, og Aftenposten ønsker med denne prisen å inspirere til og belønne ekstraordinær innsats, sier han.

I fjor var det Mohsan Raja (30) som ble stemt fram til Årets Osloborger av Aftenpostens lesere. Dette fikk han for at han ga flyktninger på Tøyen mat, varme og omsorg natt etter natt i høstmørket i fjor da flyktningkrisen kom til Norge.

Det vekket kraftige reaksjoner, blant annet på grunn av en Facebook-post der han skrev at det ifølge islam er straffbart å være homse eller lesbe. På grunn av kritikken som kom i etterkant vurderte han å gi fra seg prisen.

Disse har blitt kåret til Årets Osloborger tidligere:

2004: Finn Abrahamsen

2005: Vibeke Omberg

2006: Wenche Foss

2007: Gunnar Sønsteby

2008: Kåre Stølen

2009: Arild Knutsen

2010: Hanne Kristin Rohde

2011: Fabian Stang

2012: Bengt Eriksen

2013: Christian Ringnes

2014: Frode Kyvåg

2015: Mohsan Raja