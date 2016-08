1. Tvangsflytting

De borgerne av byen som hadde slått seg ned i Vaterland og Pipervika, fikk i 1635 klar beskjed om å flytte «Til Saugene» (Sagene) der det kunne bygges inntil 100 hus for forstadsbeboerne. Og i 1646 ble det framsatt krav om at «de beste menn» skulle flytte inn i byen, mens resten skulle «… reise tilbage did, hvorfra de ere komne». Ingen av påbudene førte fram.

Scanpix

2. Nedbrenning

I 1658 sørget stattholder Niels Trolle for å få brent ned Christianias forsteder Pipervika og Vaterland, angivelig for å hindre svenske fiender å bruke dem som base for angrep på festningen. Det er imidlertid mulig at dette ikke var den hele sannhet; ved å brenne ned husene her, ble Christiania også kvitt forstadsproblemet. Men etter kort tid var alle hus bygd opp igjen.

Scanpix

3. Ansvarsfraskriving

Det høres nesten ut som en dårlig vits, men i 1843 gikk en kongelig kommisjon inn for å skille ut Grønland og Enerhaugen og opprette dem som en ny by. Den skulle hete «Akerstad» og leve på understøttelse fra både Christiania og Aker herred. Denne utrolige ansvarsfraskrivende planen ble heldigvis med tanken.

Oslo Museum (ukjent fotograf)

4. Flateriving

I Ruseløkkbakken ble det midt på 1800-tallet bygd opp en klynge med trehus, kalt Røverstatene, et slumområde med barnedødelighet på 30 %. På slutten av 1800-tallet ble Røverstatene funnet lite passende som naboskap til slottet, så slummen ble revet og erstattet av det luksuriøse leilighetskomplekset Victoria Terrasse. Og på 1930-tallet ble hele det gamle (Piper)Vika revet og erstattet av dagens kontorkompleks.

Leif Gjerland

5. Rehabilitering

I motsetning til forstedene vest for byen, ble de utskjelte forstedene Grønland og Tøyen stående. Derfor sto mye tilbake da Byfornyelsen ankom Tøyen og Grønland på 1980-tallet. Endelig gjaldt ikke de gamle løsningene; nå skulle det rehabiliteres. Og se om ikke den opprinnelige husrekka nederst i Tøyengata også ble vakker til slutt.

Leif Gjerland er byvandrer og historieformidler. Han skriver for Aftenposten om historiske Oslo.

