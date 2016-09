I 179 år har det vært servering i denne kjelleren. Nå er dørene stengt.

Det var i denne bygården Henrik Wergeland fant sin kone Amalie Sofie Bekkevold, i forbindelse med at han brukte å dra innom serveringsstedet i kjelleren for å sette igjen seil og årer mens han skulle på arbeid på Universitetsbiblioteket.

Det var Bekkevolds far Peter som først åpnet servering i bygården,da den sto ferdig i 1837.

Siden har det vært drevet kontinuerlig serveringsvirksomhet i huset, ifølge Digitaltmuseum.no, som oppgir Byantikvaren i Oslo som kilde.

– Vi er kastet ut

Nå har Grei Kafé, som har drevet servering på stedet i 39 år, stengt dørene.

– Den nye gårdseieren ønsket et mer trendy og fancy sted. Så min far er kastet ut etter alle disse årene, forteller Fahim Aslam. Han er sønnen til 71 år gamle Mohammed Aslam, som har drevet Grei Kafé i nesten 40 år.

Siden da har Mohammed, som kom fra Pakistan noen år før han åpnet kafeen, holdt åpent hver dag.

Det har ikke lyktes Aftenposten å komme i kontakt med Mohammed.

– Du får ikke tak i ham. Han har ikke vært borte fra jobb på alle disse årene. Nå er det første gang han har fri, sier sønnen.

Avviser påstandene

Det er Storebrand Eiendomsfond Norge KS som eier bygården, et fond som eies av nærmere 70 investorer, hvor de fleste av dem er pensjonskasser.

Storebrand Eiendom forvalter bygården på vegne av fondet.

Jon Fredrik Berg, eiendomssjef i Storebrand Eiendom, mener de ikke har kastet ut Aslam.

– Gården er et fredet bygg, og resten av bygget sto nå tomt. Vi har tenkt å rehabilitere det. Det er store setningsskader på bygget, og da må det tømmes. Driverne av Grei Kafé er ikke kastet ut. De var ikke leietaker hos oss, men hadde en fremleieavtale med dem som opprinnelig leide hos oss. Den avtalen gikk ut i slutten av august, sier Berg.

Han sier at de ikke har ønsket å binde seg til hvem som skal drive kafé etter at bygget er rehabilitert, og påpeker at de vil bruke mye penger på å stelle i stand bygget.

Samtidig sier han at oppussingen vil ta lang tid ettersom bygget er fredet, og de derfor må gå runder hos byantikvaren.

– Nøkkelleietaker etterpå er de som skal ha kontorvirksomhet oppover i etasjene. Vi ønsker ikke å binde oss til drivere av kafeen. Det trenger ikke nødvendigvis å bli noe fint og fancy. Vi må se hva som kommer opp av konsepter, sier Berg.

«Symbolsk, liten leiesum»

Driverne av Grei Kafé, som for øvrig fikk sitt navn som følge av at Mohammeds bror åpnet Hyggelig Kafé noen år tidligere, mener saken burde vært løst annerledes.

– Vi er ikke fornøyd med avgjørelsen, og har prøvd å komme med gode løsninger, sier Fahim.

Samtidig legger han ikke skjul på at de har betalt en «symbolsk, liten leiesum».

– Det er utrolig trist for min far. Det er blitt en institusjon, fordi vi har vært der så lenge. Pappa er verdens beste mann. Han har tatt vare på alle disse originale menneskene som har holdt til i gatene der, sier Aslam.