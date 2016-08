I helgen blir det båtfest på Aker Brygge

Denne båtsesongen er på hell, men for mange begynner det allerede å handle om den neste. Og da er det kanskje tid for å handle, kanskje litt større?

Er du blant dem som lider av tre-fots-syken - eller kanskje du bare liker å se på båter - så er Båter i Sjøen, Skandinavias største, flytende båtmesse, stedet i helgen.

Dyrest i feltet: 13,3 millioner

Den dyreste i årets felt er priset til 13,3 millioner. For mange blir det litt drøyt, men det er gratis å drømme. For hvis kontoen ennå ikke er helt klar for en ny båt, så går det jo an å titte og orientere seg i markedet. Det kan du gjøre på Aker Brygge. Dit kan du også gå for hvis du bare rett og slett liker å se på fine båter.

Daglig leder i Norboat, Leif Bergaas, venter at mellom 12.000 og 15.000 tar turen på messen, som varer fra torsdag til søndag.

Norboat

Mye nytt å se

– I fjor hadde vi 12.152 besøkende, og det bør ikke bli mindre i år. Vi har en rekke nyheter å by på. Av 270 utstilte farkoster av alle slag, er 54 flunkende nye. Mange av dem er ikke bare nye i Norge, men i verden, sier Bergaas som mener å ha store opplevelser å by på for både stå og små.

– Det er alt fra alt testing av stående padling til en kikk inni den dyreste båten, den koster 13,3 millioner. Og så har vi ikke mindre enn verdenspremiere på den nye, norskproduserte serien til designer Bård Eker og Hydrolift.

– Vi håper og tror vi har satt sammen en messe som vil pirre alle båtinteresserte. Aker Brygge vil denne langhelgen bli omgjort til en stor båtfestival til glede for store og små, sier Hege R. Ousland som er messeansvarlig for Båter i Sjøen.

For noen år side var det svart hav for hele båtbransjen

...men nå går alt så mye bedre

Båtslaget opp av bølgedalen

Båtsalget i Norge falt som en stein etter 2007-sesongen. Siden har det vært krise i markedet. Men nå snur det, ifølge Bergaas.

I fjor var det for første gang på mange år kraftig økning i mellommarkedet, båter på fire til åtte meter. Undersøkelser tyder på at salget holder seg på samme nivå i år. I tillegg ser det ut til at det endelig løsner også for større båter. Og det skjer til tross for at Vestlandet har regnet ned i sommer.

– Hvor er de store markedene for fritidsbåter?

– Det varierer litt med segmenter og over tid, men tradisjonelt er båtmarkedet størst i Hordaland, deretter følger Rogaland og Østfold, som alle er større enn sørlandsfylkene, sier Bergaas, som ser to forklaringer på at markedet har snudd.

– For det første er båtbransjen dynamisk, kreativ og flink til å tilpasse seg. Alle nykommerne på årets messe forteller om det. For det andre gjør all usikkerheten ute i verden at flere velger å feriere i Norge. Og når de først har valgt hjemmeferie, er båt og båtliv et naturlig valg for mange, tror han.