Ingen ekstra sikkerhet under Musikkfest

– Vi har ikke satt inn noen ekstra sikkerhetstiltak. Politiet oppfordret oss til å arrangere som vanlig. De mente det var viktig at folk lever som normalt, sier prosjektleder Mina Evenrud.

Etter en 17. mai i helspenn og terrorangrep på konsert i Manchester var det lørdag duket for ett av Oslos største musikkarrangementer.

I 2013 samlet Musikkfest 100 000 tilhørere, ifølge anslag fra politiet. Siden har arrangementet vokst år for år. Lørdag spilles det fra 50 ulike scener i Oslo - ti flere enn i fjor. Selv om regnværet gjør at det kanskje ikke ble publikumsrekord.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt Tor Gulbrandsen sier de mener den normale beredskapen er tilstrekkelig for å sikre arrangementet.

– Betyr dette at vi er tilbake til en normaltilstand når det gjelder sikkerheten på konserter og større arrangmenter?

– Det er ikke mitt felt, så det kan jeg ikke svare på. Men på private arrangementer som dette har arrangøren selv ansvar for sikkerheten. I tillegg har politiet et samfunnsoppdrag som vi skjøtter gjenom beredskapen, sier han.

Terroralarm på festival i Tyskland

Fredag ble det slått full terroralarm under musikkfestivalen Rock am Ring i Tyskland. Det er ikke kjent hva som utløste bombealarmen, som førte til at flere konserter ble avlyst.

Søndag samler artisten Ariana Grande en rekke stjerner til konsert i Manchester, til minne om de 22 som ble drept under terrorangrepet.

Aftenposten har vært i kontakt med Johan Fredriksen i Felles enhet for operativ tjeneste i Oslo politidistrikt, men han kunne ikke kommentere saken lørdag.

Rolf Øhman

Har tenkt tanken på at noe kan skje.

«She was so sublime», låter det melankolsk fra scenen. To damer i boots tramper i asfalten og snurrer rundt i en avslappet linedance. Roots- og rockabilly-scenen ligger i Spikersuppa i år og er blant de mest besøkte.

– Politiet har fortalt oss at vi skal oppføre oss som normale Oslo-borgere og la arrangementet gå som vanlig, sier primus motor Steinar Kallander (50).

I 20 år har han hatt ansvaret for denne scenen under Musikkfest. Det er høy kinnskjegg- og skinnjakkefaktor blant publikum.

– Vi har jo tenkt tanken på at noe kan skje. Men vi har hatt samtaler med politiet og fulgt deres råd, forteller han.

Han mener arrangmentet er med på å åpne folks øyne for Rockabilly-kulturen.

Julie Sandberg (36) har iført seg grå cowboyhatt og boots med høye hæler. Hun oppsummerer Musikkfest som «en dag for alle».

– Vi skal se litt her før vi går videre til «Die with your boots on» på Internasjonalen, forteller hun.

Rolf Øhman

Håper på musikalsk gjennombrudd

Alle artistene opptrer gratis under Musikkfest, og for mange er det en anledning til å vise seg frem for et større publikum. Blant dem som håper på et gjennombrudd er 27 år gamle AfriKane UG fra Uganda, nå bosatt i Norge. Han synger på tre ulike scener lørdag og beskriver musikken som en blanding av hip hop, funk, soul og pop.

– Jeg var med i fjor også, men da som backup. Nå er vi «main act» på tre ulke scener, sier han.

En lå med refrenget «Hip hop saved me» samler raskt en gruppe dansere foran scenen. Blant dem Marie Cole (21), med rosa sokker og grønnfarget hår.

– Det som er bra med musikkens dag, er at du kan danse hvor du vil, sier hun og løfter armene opp i horisontal mens hun bøyer knærne.

– Uansett om du er to eller åtti år!

