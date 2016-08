Ingen truffet av skudd i gjengslagsmål på Kalbakken

Flere vitner kontaktet søndag kveld politiet med opplysninger om masseslagsmålet på Kalbakken i Oslo, og at flere skudd var blitt avfyrt. Et vitne forteller til avisen at hun så flere personer løpe fra stedet etter at hun hørte smell.

Det ble først antatt at én person ble skadet av skytingen.

– Da politiet kom til stedet hadde to eller tre biler kjørt fra stedet. Vi har spor av at skudd er avfyrt, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB. Det er sikret patronhylser på stedet. Politiet hadde lenge grunn til å tro at en person var såret etter skytingen.

– Vi kunne etter hvert fastslå at det ikke var tilfelle, men en person var banket opp og ble sendt til Akershus universitetssykehus med lettere skader, forteller operasjonsleder Finn Belle natt til mandag. Den skadde kunne skrives ut etter kort tid

Tre personer pågrepet

Til VG opplyser Stokkli at tre personer er pågrepet og kjørt til politiarresten.

– Det er tre menn som skal i avhør etter hvert. En er i 30-årene, og to er i slutten av 20-årene, sier han. Han forteller at det er gjort beslag i en bil, men vil ikke gå nærmere inn på bakgrunnen for pågripelsene.

Store styrker

Slåsskampen skjedde i Gårdsveien på Kalbakken i Groruddalen. Store politistyrker og hundepatruljen ble satt inn i jakten på mennene som var involvert i hendelsen. Også Romerike politidistrikt bidro i letearbeidet.

Operasjonsleder Belle sier politiet fortsetter etterforskningen av hendelsen.