Innflytterne velger seg Oslos aller dyreste bydeler

Da Marie Karlsen (21) flyttet fra Bergen til Oslo med kjæresten i august, var det viktig å finne noe som ikke var langt vekk fra Blindern der hun studerer samfunnsøkonomi.

Aftenposten møter henne med venninnen Linda Meian (22) på en café på Frogner.

– Vi så ikke på noe utenfor, da det var mange leiligheter til leie innenfor Ring 3, sier hun.

For 32 kvadratmeter med varme og varmtvann inkludert, betaler det unge paret 11.000 kroner i måneden på Briskeby.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget en oversikt for Aftenposten, som viser at 6 av 10 av fjorårets innflyttere bosatte seg i en av disse fem bydelene: Frogner, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo og Sagene.

Tallene skiller ikke mellom dem som leier og dem som kjøper.

– Det er en menneskerett for unge å bo i sentrum

– Det er ingen menneskerett å bo innenfor Ring 2, sa byutviklingsbyråd Hanna Marcussen i et intervju med Aftenposten 26. august i år. Uttalelsen fra byråden vekker reaksjoner.

Innflyttere jobber eller studerer sentralt og vil også bo sentralt og leve urbant, påpeker Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret.

– Innflytterne kjenner til Oslos sentrale deler, ikke de mer ukjente bydelene. Og de flytter til Oslo fordi de liker Oslo by.

– På hvilken måte påvirker det boligprisene?

– Det presser prisene opp. Popularitet gir prisvekst.

Øye blir provosert når de han omtaler som «modne menn og kvinner» sier at det ikke er noen menneskerett for unge å bo i sentrum.

– Jeg mener at det er en menneskerett for unge å bo i sentrum. Er du sykepleier på Ullevål sykehus og ikke har råd til bil og skal jobbe vakter, så må du helst bo i sentrum.

– Utsagnet irriterer meg veldig

– Utsagnet om at det ikke er en menneskerett å bo innenfor Ring 2 eller Ring 3 i Oslo irriterer meg veldig.

Det sier Are Oust, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Trondheim. I doktorgradsarbeidet sitt så han blant annet på boligprisene og om det er en boligboble i Oslo.

– Det er ikke en naturlov at boligprisene skal være så høye som de er nå. Man burde gjort politiske grep tidligere som ville brakt boligprisene ned. Å si at det ikke er en menneskerett å bo innenfor Ring 2, er en unnskyldning fra politikerne. De sier «Vi trenger ikke gjøre noe, for folk kan bare bo lenger ut», sier Oust.

Han mener politikerne blant annet kunne endret leilighetsnormen, laget bedre kollektivløsninger, regulert enda flere boliger og hatt raskere og mer forutsigbare reguleringsprosesser.

– Det er mange ting politikere kan gjøre for å få ned boligprisene, men de velger å ikke gjøre det. Det er en prioriteringssak, mener Oust.

Fakta: Leiepriser og boligpriser i Oslo Naturlig nok er det dyrest der det er mest populært. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i bydel Frogner var 77.391 i juli i år. I St. Hanshaugen var det 74.197, Sagene 71.416 og Grünerløkka 69.474. Disse bydelene er også de dyreste å leie i. Boligbygg, et kommunalt foretak i Oslo, har statistikk hvor flere bydeler er representert samlet. For en toroms leilighet på 55 kvadratmeter i bydel St. Hanshaugen og Frogner, koster det i gjennomsnitt 2.921 kroner pr. kvadratmeter pr. år. Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene ligger på 2.793 kroner. Her kan du se statistikken til Boligbygg.

– Ingen realistisk løsning å flytte lenger ut

At flere flytter til bydeler med langt lavere kvadratmeterpris, som Stovner og Søndre Nordstrand, er ingen realistisk løsning, mener Øye i Prognosesenteret.

– De som sier det kan jo flytte dit selv. Man vil ha en levende by og det er de unge som gjør byen levende. Hadde jeg vært ung, hadde jeg ikke flyttet fra Hamar til Søndre Nordstrand, da hadde jeg bodd på Hamar fortsatt. Jeg fatter ikke at folk ikke forstår det.

– Men det bidrar til at prisene presses opp i sentrum?

– Jo, men det må man forholde seg til som en del av en moderne by. Da får man heller bygge mer, høyere og fjerne leilighetsnormen.

Nærmiljø var viktig for Karlsen da hun skulle finne et sted å bo.

– Det er hyggelig å bo sentrumsnært når man først skal til Oslo. Om jeg skulle flyttet lenger ut, ville kollektivtilbudet og reisetid inn til byen vært viktig. Men så etablert er jeg ikke ennå, ler 21-åringen.

Byråden: – Må velge hva som er viktigst

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) sier hun har stor forståelse for at unge ønsker å bo sentralt.

– Det er ikke noe galt i det. Poenget mitt er at man må velge hva som er viktigst av kvaliteter. Vil man bo mer sentralt, må man sannsynligvis velge å ha mindre plass enn hvis man bor lenger ut, sier Marcussen.

– Jeg er bekymret for boligprisene i Oslo. Det er en del ting som påvirker dem som vi ikke styrer, blant annet rentenivået og fordelaktig beskatning av sekundærboliger, påpeker hun.

Hun viser til at byrådet nå gjør mye av det økonomene anbefaler:

Det er satt ned et boligvekstutvalg bestående av utbyggere, kommunen og forskere som skal se på prosessen fra regulering til spaden settes i jorden.

Bystyret har allerede vedtatt reguleringssaker som vil gi rundt 2000 boliger i første halvår. Flere store reguleringssaker som er sendt fra byrådet til bystyret i år, gir totalt rundt 15 000 boliger.

Det skal gjøres en vurdering av leilighetsnormen.

Det satses på kollektivtrafikk. Blant annet er ny sentrumstunnel for T-banen kommet med i den reviderte Oslopakke 3-avtalen.

Oslo-folk foretrekker egen bydel

Ser man på Oslo-folks favorittbydel når vi flytter, foretrekker flest den bydelen de allerede bor i.

– Jeg er ikke overrasket over at den høyeste andelen er internflytting. De fleste trives godt i området de har valgt å bo i og leter ofte etter bolig i samme område. Spesielt gjelder det barnefamilier, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer

Han mener flyttemønstre handler om livsfase og jobbsituasjon, og er vanskelige å påvirke.