– Jeg fikk beskjed fra Frogner kinos eiere, Søylen eiendom, om at det var kommet inn et bud og om jeg ville legge inn et motbud. Jeg fikk inntrykk av at lokalet aldri ville bli brukt som kino igjen, og det syntes jeg var veldig trist, sier Jan Vardøen.

Han ønsker å restaurere kinoen tilbake slik den var på åpningsdagen i 1926.

– Kinoen var bygget som et gresk tempel til filmmagien. Målet er å gjenskapet stemningen, atmosfæren og magien fra de første kinoene, sier han videre.

Frogner kino ble tegnet av arkitekt Kristen Tobias Rivertz og innredet av arkitekt Lars Backer. I dag er urnene og lampene borte, men Per Krohgs friser er der fortsatt.

Måtte låne penger i banken

Vardøen måtte ut med 15,4 millioner kroner for kinoen. Pengene har han lånt i banken.

– Det er ikke småpenger. Jeg fikk en veldig kort frist fra Søylen eiendom, som hadde takket ja til det første budet dersom jeg ikke hadde lagt inn et bud. Jeg kjøpte kinoen blant annet for å beskytte den mot aktører som ikke ønsket å drive kino der.

– Tror du det blir lønnsomt?

– Nei, jeg tviler på at det er god butikk å drive kommersiell kino her. Går jeg i 0, skal jeg juble. Jeg får nok ikke solgt den igjen heller. Men kinoen er reddet, og det er det viktigste.

– Hva skal du fylle kinoen med?

– Min plan er å drive barnekino der, spesielt på dagtid for skoleklasser. I helgene tenker jeg å kjøre barnematineer hvor foreldrene kan dumpe barna sine under oppsyn. Barna kan se på tegneserier, føljetonger og alt mulig. Det gjorde jeg selv som barn, noe jeg minnes som veldig hyggelig.

Vardøen ønsker å vie plass til den alternative filmen, uten å konkurrere med Gimle.

– Det blir ikke kafé

Vardøen slo seg opp som utelivsgründer på Grünerløkka. Han står bak en rekke serveringssteder, men har ingen planer om å lage restaurant på Frogner kino.

– Opprinnelig lå det et lite konditori i foajeen, og det vil jeg gjenskape. Jeg vil ha et originalt preg på kinogodteriet, men vinservering må vi ha. Drømmen er en tidsriktig kiosk med vin og sjokolade.

– Hva tenker du om lokalmiljøet på Frogner?

– Jeg driver nødhjelp til Frogner! Nei da, men jeg håper det blir en bydelskino som fører til økt aktivitet i nærmiljøet. Frogner fremstår som litt kjølig, sier Vardøen, som også skal åpne en filial av The Nighthawk Diner i Bygdøy allé.

Kunne blitt parkeringshus

Byantikvaren er begeistret for at Vardøen vil fortsette med kinodrift i lokalet.

– Det finnes ikke et bedre konsept for bygget enn det Vardøen presenterer. Han setter filmen i sentrum og vil dyrke kinoen som møteplass, sier Morten Stige, avdelingsleder, område vest, hos Byantikvaren

Da kinoen i 2004 ble solgt til private, ble det lansert planer om både innendørs parkeringshus og dagligvareforretning. Byantikvaren gikk inn i kampen og Frogner kino ble regulert til bevaring.

– Det har vært ille å se på at den flotte kinoen har stått og forfalt. Vi er derfor veldig glad for at det nå finnes planer for restaurering og videre drift, sier Stige.

Engstelig for lydnivå

Frogner kino ligger i et kvartal med en blanding av boliger og næringslokaler. Etter at Søylen leide ut lokalene til miksekino på dagtid og bar og kinovirksomhet på kveldstid, økte også antall naboklager.

– Vi forventer derfor at sameiet vil være positive til utnyttelse av lokalene til kulturformål, men lyden må holdes innen akseptable grenser som ikke er helseskadelig for beboerne. Det samme gjelder drift av et eventuelt serveringssted, sier William Sæter, styreleder i Frognerkompleks eierseksjoner.

Vardøen er fullt klar over at lydnivået har vært et stort problem for beboerne.

– Det har alltid vært kino der, men problemene startet for alvor da leietageren installerte THX lydsystem. Det skal ikke jeg ha. Lydnivået skal være anstendig og mykt, sier Vardøen.

Lokale politikere er positive

Frogner bydelsutvalg er glade for at en privat aktør nå tar over lokalene som har stått og forfalt i noen år.

– Vi er ikke negative til at en privat aktør kjøper Frogner kino. Det er jo bruksbegrensninger på lokalet, så vi er glad for at aktøren ønsker å drive kino der, sier Jens Jørgen Lie (H), leder av Frogner bydelsutvalg.

Også byråd for kultur, frivillighet og idrett, Rina Mariann Hansen (Ap), er fornøyd.

– Vardøen kan fylle huset på en god måte og skape lokalt engasjement. Han har vist før at han er god til å bygge opp lokale miljøer, sier Hansen.

Skuffet aksjonsgruppe

Casper Evensen i Aksjonsgruppen Frogner kino grendehus har i lang tid forsøkt å få kommunen til å ta over kinoen. Han er skuffet over at det isteden blir Vardøen som skal fylle lokalene.

– Vi ønsket oss et samfunnshus som kunne fylles med aktivitet, et møtested for opplysning og det frie ord. Tenk på Litteraturhuset, som allerede er fullbooket i langt tid, sier Evensen.

Av hensyn til lydforholdene i bygården, håper han nå at det ikke skal vises høylytte filmer i de gamle kinolokalene. Evensen ønsker heller ikke en restaurant i lokalene.

