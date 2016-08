"Jeg trodde min siste tid var kommet"

Imam Nehmat Ali Shah ved Central Jamaat Ahle-Sunnat-moskeen på Grønland i Oslo ble angrepet med kniv utenfor sitt hjem sent på kvelden 16. juni 2014. Imamen bor cirka 50 meter fra moskeen.

Flere av stikkene måtte sys, og minst en av skadene førte til livstruende blødninger som måtte behandles på sykehus, går det fram av tiltalen.

Etter få dager ble to menn som nå er 30 og 41 år gamle pågrepet i saken. De ble senere tiltalt. I tillegg ble daværende kjæreste til en av mennene tiltalt for å ha fjernet spor fra hendelsen. Kvinnen skal ha kastet skoene som tilhørte 30-åringen.

Mandag morgen startet rettssaken mot de tiltalte. Begge mennene nektet straffskyld, mens kvinnen innrømmet straffskyld. 41-åringen har norsk-pakistansk bakgrunn og skal ha kjørt 30-åringen som skal ha utført selve angrepet. 30-åringen er en etnisk nordmann.

Imamen: Jeg begynte å gråte

Etter innledningsforedraget fra aktor statsadvokat Nina Søndersrød inntok imam Nehmat Ali Shah vitneboksen.

– Etter å ha blitt ferdig med kveldsbønnen kom jeg ut av moskeen med noen gjester. Jeg stanset utenfor boligblokken min og sa ha det til gjestene. Jeg gikk inn i bakgården og ble plutselig angrepet. Det var et kraftig og raskt angrep. Da jeg snudde meg, ble jeg skadet i hodet, ansiktet og armen min. Jeg fikk syv sår Jeg begynte å skrike og gråte. Da løp angriperen vekk, forklarte imamen gjennom tolk.

Tok heisen opp

Mens han blødde kraftig, tok han heisen opp til leiligheten.

– Min familie var hjemme. Da de så min tilstand, begynte de å gråte. Min eldste sønn støttet meg. Han tok meg ned til garasjen der bilen hans var parkert. Jeg blødde kraftig og ble kjørt til legevakt. Derfra ble jeg kjørt videre til Ullevål sykehus. Jeg husker ikke noe ytterligere detaljer utover det, forklarte han videre.

Det første knivstikket ble påført imamens høyre bein. Da han snudde seg, ble han angrepet i ansiktet og og armen av en spiss gjenstand. Han visste ikke hva slgas redskap det var snakk om.

Angriperen var maskert og sa ikke noe før han satte i gang angrepet.

Trodde at han skulle dø

På spørsmål fra aktor forklarte imamen at det var seks-syv kraftige angrep, og at han trodde at hans siste time va kommet.

– Det var kraftige angrep og mye blod. Jeg trodde at jeg skulle dø nå. Jeg begynte å sitere trosbekjennelsen som er vanlig å gjøre når man tror at man skal dø, sa imamen videre.

Imamen forklarte også at han og familien hans har levd i frykt etter angrepet, gått ned gradvis i vekt og slitt med helseproblemer.

22 år som imam

På spørsmål fra aktor om imamen vet hvorfor han ble angrepet, svarte Shah at han gjennom 22 år som imam i Norge aldri har påført noen skader, hverken verbalt eller fysisk.

Imamen pekte derimot mot den langvarige konflikten i moskeen.

– Konflikten i moskeen startet før jeg kom til Norge. I moskeens sammenheng er det imamen som har den svakeste posisjonen. Imamen må innrette seg etter styret. Hvis noen er uenige med styret, så gir vedkommende også et ansvar til imamen. Dette selv om imamen ikke har noe rolle i denne konflikten, sa imamen.

Viste til angrepet i 2006

Han viste til en familie som i 2006 hadde gått til et angrep på folk i moskeen. Flere personer ble dømt i Borgarting lagmannsrett for dette angrepet. Imamen var også til stede i moskeen under angrepet, men gjemte seg og slapp unna den gangen.

– Hadde de sett meg under det angrepet, ville det ha gått utover meg. Jeg tror at angrepet mot meg er i forbindelse med dette angrepet.

På spørsmål fra 41-åringens forsvarer gjentok imamen at han tror at angrepet kom på bakgrunn av den gamle konflikten mellom styret i moskeen og den aktuelle familien, men at han selv ikke er part i konflikten.

– Hvis det er en konflikt mellom styret og familien. Hvorfor ble du angrepet? spurte forsvarer Svein Holden.

– Siden imamen jobber tett med styret, så oppfatter mange det slik at imamen er en part, svarte imamen som for øvrig benektet at han hadde hatt konflikter med noen andre.