Jobbreisen fra Lillestrøm til Oslo: Toget var uslåelig

Teodorsen og mannen flyttet rett og slett til Lillestrøm fordi de her fikk såpass kort togreise til jobben i Oslo.

Og den rekordkorte reisetiden er også hovedforklaringen på at toget ble en klar vinner av Aftenpostens jobbreisetest Lillestrøm-Oslo onsdag.

Med bil tok reisen inn til Oslo 33 minutter. Syklisten brukte 60 minutter, men vår mann på buss kom inn helt til slutt.

Men det er ikke bare tid vi tester på. Klima, komfort, pris, punktlighet og stressfaktor regnes inn.

Tog vant også suverent når vi tar med alle kriteriene. Sykkel kom på andre plass. Deretter bil. Og til sist buss.

Toget gikk på superskinner

Lillestrøm-Oslo er en av norsk kollektivtransports absolutte gullruter. En stor andel av dem som reiser til jobb i Oslo fra Lillestrøm bruker kortere tid enn dem som både bor og jobber innenfor Oslo.

Strekningen og utviklingen av Lillestrøm til en moderne småby, med stor tilflytting og et voksende næringsliv, viser hva man kan få til om det virkelig satses på tog som kollektivløsning. Litt kjipt å stå, men det rekker man nesten ikke tenke over.

Morten Uglum

Sølv til sykkel

Turen fra Lillestrøm og inn til Oslo tok 60 minutter. Vårt reisefølge Håvard Ramstad sykler normalt strekningen på 45 minutter, godt trent som han er. Uansett syklet vi 23 minutter raskere enn det Google foreslo.

Grei tur, god flyt, men mange skifter mellom sykkelfelt, sykkelvei, delt sykkel- og gangvei og ordinær vei. Enkelte steder ble det også fortaussykling. Et par steder gikk ruten i taxi/kollektivfeltet.

Siste halvdel av strekningen gikk i stor grad på sykkelfelt. Få syklister innover på første del av turen, men det tyknet til med tohjulinger jo nærmere Oslo sentrum vi kom. Mange stopp på slutten av turen, grunnet røde lys, som ikke akkurat var lagt opp etter syklistenes fart.

Lett tur, da det var få motbakker. Og mye nedover. Men motbakkene kommer på hjemveien!

Olav Olsen

Bilen ble en god nummer tre

Reporter Olav Eggesvik medgir at han var litt nervøs for denne strekningen i forkant av turen. Hans sjåfør og reisefølge Trine Beate Olsen hadde brukt 1,5 timer fra Lillestrøm til jobben på Lysaker dagen før på grunn av en ulykke. Google foreslo 35-40 minutter. De to gjorde unna turen inn til Akersgata på 33 minutter. Helt innenfor, med andre ord!

Det var litt kø for å komme seg ut på RV 159, som skulle frakte reisefølget videre ut på E6, men den varte ikke lenge. Køen startet heller ikke før Helsfyr, men der var det litt tuting og mange som skiftet fil. Vi tok av mot Kværnerbyen etter Vålerengatunnelen og kjørte via Schweigaards gate gjennom Hammersborgtunnelen. Her var det ikke kø, til tross for at klokken var rundt åtte.

Bussturen gikk ikke helt på skinner . . .

Bussreisen gikk på litt tverke fordi vi ble stående på feil perrong. Et lysskilt annonserte riktig rutenummer mot Oslo, men det viste seg litt for sent at perrongen reisefølget sto på bare gjaldt tidsrommet utenfor ordinær åpningstid.

Dermed tok turen, som skulle tatt 38 minutter, over dobbelt så lang tid.

Men turen var ikke særlig behagelig: Trangt, klamt og knotete var det også, ifølge vår mann Frode Sætran.