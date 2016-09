Toget, som jo kjører på et eget spor, lå an til å gjøre det godt da Aftenposten testet den beste reisemåten til jobb fra Nittedal.

Men det endret seg brått underveis.

Det var ikke bilen, som kom først frem, toget - eller bussen, som gikk seirende ut av tirsdagens duell, ifølge Aftenpostens reisende.

Se begrunnelsen for hver enkelt karakter helt nederst i saken.

Sykkel: Dette er vinneren

Det er mange som velger å sykle fra Nittedal til jobb i Oslo, spesielt i sommerhalvåret. Vi tok en av de mest populære rutene gjennom Marka.

En god del tar turen som en treningsøkt, men det er mye nedover inn mot Oslo, så du trenger ikke være supersprek for å sykle denne strekningen.

Ørn Borgen

Hjemover er det mer oppoverbakke. Blir bakkene for tøffe, kan du ta med sykkelen på toget, men det koster deg en barnebillett.

Med behagelig temperatur og vær, vant sykkelen klart i dag. En regntung og mørk novemberdag med slaps er nok ikke sykkelen en like klar vinner.

Syklist Espen Hofoss ankom kort tid etter de andre, og lenge før toget. Flere lesere som fulgte sendingen påpeker imidlertid at en dårligere trent syklist vil bruke noe lenger tid.

Bil: Først frem, og god komfort

En skulle tro at Rv4 gjennom Groruddalen, med ett felt for ordinære biler på deler av strekningen, skulle bli en slitsom affære, men det var lite kø.

Det ble til og med tid til en kort stopp for å kjøpe kaffe underveis.

Det gikk litt tregt i begynnelsen, før det virkelig løsnet innover Groruddalen. Det gikk overraskende greit å kjøre via Grünerløkka frem til Akersgata. Motorsyklene og elbilene hadde det selvsagt enda bedre enn oss, der de suste avgårde i kollektivfeltet.

Og bilen kom frem først.

Buss: Ankom to minutter før ordinær rutetid

Bussturen gikk fra Slattum, det er litt kortere reiseavstand enn fra Nittedal. Ankomsten var to minutter før angitt rutetid, altså toppkarakter.

Komforten var litt dårlig, mange ganske nedbremsinger og mange passasjerer som måtte stå i midtgangen. Litt stress med kamp om setene, trafikkbildet og tvil om bussen ville holde ruten.

Men alt i alt må det kunne sies at bussen fikk oss trygt og sikkert frem tross et aggressivt trafikkbilde. Frode Sætran, som tok buss, ankom like etter Olav Eggesvik som kom med bil.

Mandag gikk det ikke like greit med bilen, da vi testet jobbreisen fra Asker: - Jeg ville blitt gal om jeg skulle stått i denne køen hver dag

Tog: Havarert vedlikeholdstog trengte akutt vedlikehold

Det ble en strabasiøst tur for Sveinung Berg Bentzrød, som tok toget fra Nittedal stasjon. Ved Kjelsås ble det full stopp.

Et arbeidstog har havarert foran innkjørsignalet på Kjelsås; dette vil føre til forsinkelser. — JBV presse (@JBVpresse) September 13, 2016

Det lå an til en fredfull, vakker og på alle måter fortreffelig togtur fra Nittedal stasjon til Oslo S.

Reisen endte i flukt fra et tog som ble innstilt midtveis, og over i en absolutt overfylt 54-buss på Kjelsås stasjon.

Bussen ble så full at sjåføren måtte be en håndfull passasjerer forlate bussen før han kunne kjøre. Det ble bokstavelig talt en trang tur via Bjølsen og Sagene til Oslo sentrum!

Nittedal-reisende med lang erfaring forteller at dette hører til sjeldenhetene. Men det gir toget en dårlig karakter i vår test.

Olav Olsen

Onsdag morgen fra 07.00 kan du følge med når vi tester strekningen Lillestrøm - Oslo. Vil toget få sin revansje?