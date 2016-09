Jubler for mer sykkelvei og svømmehaller, men frykter kulturminner går tapt

– Vi får badeland! sier Agnes (9).

Hun sitter ved spisebordet hjemme i stuen på Østensjø sammen med mamma Ingvild Kristin Aardalsbakke og lillebror Oddvar (6).

– Det er det Agnes syns er det aller beste med budsjettet, at det blir svømmehall på Manglerud, sier Aardalsbakke.

Selv hadde hun størst forventninger til om det blir mer sykkelvei, i forkant av at byrådet i Oslo onsdag presenterte sitt budsjettforslag for 2017.

– Jeg stemte Miljøpartiet nesten utelukkende fordi jeg ønsker meg mer sykkelvei. Så jeg er veldig fornøyd med at det blir satset på, sier Aardalsbakke.

I budsjettet som ble lagt frem i går, foreslår byrådet å bygge 60 km sykkelvei i løpet av de fire neste årene.

– I dag hender det at jeg lar være å sykle når jeg egentlig hadde ønsket å gjøre det, fordi det føles utrygt. Jeg må sykle i trafikken og i flere farlige kryss. Så nå håper jeg at vi ser resultatene av løftene, sier hun.

Glad for satsing på breddeidrett

For familien på fire er kollektivtransport, skole og idrettstilbud viktig i hverdagen.

– Derfor ble vi veldig glad for at det settes det skal satses på utbygging av idrettsanlegg. Oddvar spiller fotball, og da han begynte var det så mange som ville melde seg på fotballen at en god del ikke fikk plass. Flere idrettsanlegg vil kanskje endre det, sier Aardalsbakke.

Byrådet i Oslo har i budsjettet satt av 4,1 milliarder kroner til idrettsanlegg de neste fire årene, og vil særlig satse på flerbrukshaller, kunstgress og svømmehaller.

– Tåler en liten prisøkning

Både Aardalsbakke og ektemannen Hans Petter Fosseng bruker kollektivtransport mye for å komme seg til og fra jobb og aktiviteter.

I det nye Oslo-budsjettet legges det opp til en utvidelse av kollektivtilbudet med flere buss-, trikk- og T-bane-avganger om kveldene og i helgene og i rushtiden.

Samtidig vil billettprisene øke. For første gang på ni år går kollektivtakstene i Oslo opp mer enn den årlige prisvekst-justeringen.

– Vi tåler en liten prisøkning, men jeg tror mener at om de virkelig vil at flere skal reise kollektivt, bør ikke prisene gå så mye opp, sier Fosseng.

Signe Dons

Gratis aktivitetsskole for utvalgte bydeler

I det nye budsjettet utvides ordningen med gratis kjernetid i AKS (Aktivitetsskolen) til å også inkludere Bjerke bydel. Fra før av er det innført gratis halvdagsplass for skolestarterne i bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.

– Vi syns kanskje det er litt urettferdig at det nå gjelder så mange bydeler, men ikke alle, sier Aardalsbakke.

Barna Oddvar og Agnes går begge på AKS, men siden familien tilhører bydel Østensjø får de ikke tilbud om gratis kjernetid.

– For oss er det er ikke noe problem å betale. Men det ville nok blitt mer rettferdig om gratisordningen ble behovsprøvd slik at de som trenger det mest får tilbud om det, og i stedet for alle som bor i enkelte bydeler, sier Fosseng.

Utdanningsforbundet er ikke imponert: - Fremstiller kutt i Oslo-skolen som styrking

– Synd om kulturminner går tapt

En av taperne i årets budsjett, er kirkene i Oslo.

I budsjettforslaget foreslår byrådet å kutte i bevilgningene til rehabilitering av kirkebyggene i hovedstaden. Det forrige byrådet bevilget i hele sin byrådsperiode 230 millioner kroner øremerket til vedlikehold, mens det rødgrønne byrådet bevilger totalt 80 millioner kroner for sin periode.

Det kan føre til at flere kirker må stenge på grunn av manglende vedlikehold, sier Kristelig fellesråd.

– Det er veldig synd om viktig kulturarv som kirkene jo er, går tapt. Vi går ikke i kirken jevnlig, men jeg er opptatt av at vi bevarer kulturarven. Det er nok det jeg er mest skuffet over ved årets budsjett, sier Aardalsbakke.

