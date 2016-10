Kartmappen holder stand mot ny teknologi i Oslomarka

Blå himmel og strålende klart høstvær lokker tusenvis av turgjengere ut i Marka. Noen vil mer enn bare å gå på tur. En av dem er Anne Horgen. Hun jakter på Kjentmannsmerket.

– Jeg har tatt de siste syv siste bøkene, og har seks gullmerker, opplyser hun.

Det vil si at hun har jaktet i snart 15 år, og har tatt mer enn 40 av de 50 postene som blir satt for to år av gangen.

Kjentmannsmerkets håndbok 2016–19 ble lansert med brask og bram i begynnelsen av september. Mange av postene ligger langt inne i Marka. Det er som regel en dagstur å ta ett enkelt merke.

Horgen har valgt seg ut den aller lettest tilgjengelige posten i boken. Post 34, Sognsvannsverket, ligger like nedenfor demningen på Sognsvann.

– Jeg ble hofteoperert for fem uker siden, så dette den første posten min, sier hun, og trår forsiktig av sykkelen.

Bjørge, Stein

Sommerens store farsott har kjølnet

Utgangspunktet for Pokémon Go var å lage noe som fikk barna ut av huset, vekk fra TV-en, slik at de kan nyte alt det fine utendørs. Det sier mannen bak spillet, John Hanke, på teknologimessen TechCrunch Disrupt i San Francisco, ifølge VG.

Og på det punktet lyktes utvikleren godt. Å se folk traske rundt med hodet i mobilskjermen på jakt etter lommemonstrene var et svært vanlig syn i sommermånedene.

Men utover høsten har interessen kjølnet noe.

Statistikken viste at Pokémon Go hadde 45 millioner aktive brukere i juli. I slutten av august meldte Bloomberg at antall brukere var sunket til like over 30 millioner.

Rolf Øhman

Kart og klippetang holder stand

Kjentmannsmerket har også som ambisjon å få folk ut i friluft, men kan neppe beskyldes for å være en hype. Kjentmannsmerket har hatt en stabil tilhengerskare gjennom mer enn 35 år.

«Fanklubben» har laget et nettsted, som følger og kommenterer Kjentmannsmerket.

Det er Skiforeningen som står bak Kjentmannspostene, men den største jobben er det Kåre Haug som gjør.

På fritiden har 76-åringen trålet Marka rundt året på leting etter interessante steder å sette ut nye poster. Det ligger en kjempejobb bak hver post. For i boken presenteres hver post med en historie om stedet. Og det krever grundig research.

Hver post er utstyrt med klippetang og en kode. I registreringsskjema bak i boken skriver man inn datoen man besøkte posten.

– Det skal ikke være nødvendig å kjøpe noe utstyr utover kart og normalt trenger man heller ikke kompass, sier Haug.

– Er GPS juks?

Når du har jaktet på Kjentmannsmerket gjennom fire bøker, kan du ta med deg bøkene – eller sende kopi – til Skiforeningen, og få det høythengende Jubileumsmerket.

I årets utgave blir for første gang GPS-koordinatene opplyst i tillegg til kartreferanser. Horgen har i år også utstyrt seg med GPS.

– Det er vel ikke juks? spør hun, mens hun med nyoperert hofte tripper forsiktig ned stien til årets første kjentmannspost og klipper.

– Det var bra. Nå kan jeg spise matpakken, smiler Horgen.

– Det er mange måter å gå på tur

Utkonkurrerer skattejakt på lommemonstre og geocacher turorientering og jakt med kart og kompass?

Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen mener nei.

– Interessen for Kjentmannsmerket har vært jevn i mange år, men nå merker vi en økende interesse, sier Sheriff.

1000 bøker solgt en måned etter lansering. Det er en tredjedel av opplaget.

– Det er mange veier til Rom, og mange måter å gå på tur. De bygger opp hverandre og øker antallet brukere. Og noen går på tur på begge måter, sier hun.

– Det er brukere i alle aldre, men kanskje en overvekt av mer voksne, sier Sheriff.

– Den typiske brukeren er en vennegjeng som går tur sammen og kanskje er barna så store at de klarer seg selv.

– Du får vite om historikken, kulturminner. Eller en flott utsikt og et sted du bør ha vært for å si at du er ordentlig kjent i marka.

10.000 orienteringspakker solgt i Oslo og Akershus

– Turorientering er minst like populært som tidligere, sier Bergljot Åserud, fagkonsulent i Orienteringsforbundet med ansvar for Turorientering. De siste 15 årene har det blitt solgt jevnt rundt 10.000 orienteringspakker i Oslo og Akershus. Det er alt fra Stifinner’n og Askeladden til Lill-O-dilten.

Men ny teknologi er på vei inn. Flere tilbyr elektroniske kart eller kjøp av enkeltkart. Orienteringsforbundet lanserte i år appen Turorientering, som gir mange muligheter til å kjøpe orienteringskart.

