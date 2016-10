Kattestatuen på Lakkegata skole stjålet

– Det er en trist dag hos oss, sier rektor Espen Torgersen på Lakkegata skole.

I 18 år, siden 1998, har Skule Waksviks katteskulptur har stått trofast på sin sokkel på Lakkegata skole. Men da elevene kom tilbake etter høstferien, ble de møtt av en tom sokkel. Katten var borte.

– Den har stått rett innenfor hovedinngangen til skolen, og er det første du ser når du kommer hit. Katten er, sammen med en hane som også står her, en viktig del av skolens identitet. Den er et slags kjennetegn på Lakkegata skole, sier Torgersen.

- En unik katt

Det er ikke bare skoleelevene som er lei seg for at noe av identiteten er borte, det er også kunstneren, Skule Waksvik:

– Ja, dette var leit å høre. Den katten betyr noe helt spesielt for meg, og den er helt unik; det finnes bare en eneste utgave av den.

– Ingen former som kan brukes på nytt?

– Nei, gipsformene finnes ikke lenger, sier Waksvik, som også forteller at katten er helt spesiell.

– Den er ideoplastisk. Her betyr det at den ikke er støpt i én form, men at jeg støpte en kropp, fire ben, hode og hale og satte delene sammen. Det gir katten et artig, litt barnslig utseende, sier Waksvik som ikke har tall på hvor mange skulpturer han har stående rundt omkring fra Kirkenes til Middelhavet. – Det er mange, mange hundre, og bare én er blitt borte. Det var et steilende føll som sto på Bærums Verk. En gås på Kampen ble stjålet, men den kom til rette, sier Waksvik som håper det samme gjelder katten fra Lakkegata.

Fakta: Waksviks dyreskulpturer Skulpturen er utført av Skule Waksvik i 1979. Waksviks dyrefigurer er populære, og omkring i byen befinner det seg nærmere femti av hans arbeider. Fremstillingene preges av mer enn bare gleden over å fremstille dyr, for Waksvik vektlegger også volumene og de enkelte, avrundede formene som karakteriserer «modellenes» kropper. Dermed henter han noe av utgangspunktet i grunnleggende forutsetninger for all skulptur. Kilde: Kulturetaten

Ingen spor

Forsvinningen er anmeldt til politiet som ikke har noen spor etter de frekke tyvene. Tirsdag formiddag var anmeldelsen ikke registrert hos politiet, som følgelig ikke kan si noe om motivet for tyveriet. Det kan være noen som liker skulpturen, det kan være rent hærverk eller det kan være noen som er ute etter metallverdien.

Lav verdi

Men hvis tyvene er ute etter å tjene penger på metallet, kan de ha forregnet seg.

– Hvis det er en bronseskulptur, så ligger kiloprisen rundt 20 kilo. Er den laget av kobber, betaler vi 26–28 kroner pr. kilo, får Osloby opplyst hos Metallco, som gjenvinner jern og metall.

Waksvik anslår at katten veide 25–30 kilo. Det betyr at metallverdien er lite å gjøre seg til kjeltring for, noe sånt som 5–600 kroner.

– Likevel er det noen som mener skulpturen sikkert er smeltet om. Men inntil videre håper vi katten vår kommer tilbake på sokkelen, sier rektor Espen Torgersen.