De tre kinesiske turistene hadde lunsj på Ekebergrestauranten som mål for en spasertur som startet et sted i Oslo sentrum. Orienteringen var så som så, og i stedte for beundre byen fra oven, måtte politiet måtte hente dem ut av Oslos underverden.

– Ja, det kan du si. Vegtrafikksentralen varslet oss etter å ha oppdaget de tre fotgjengerne på ett av sine kameraer i Operatunnelen. Vi sendte ut en patrulje som plukket dem opp og kjørte dem ut av tunnelen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli ved oslopolitiet.

- Farlig og ulovlig

– For det første er det farlig å bevege seg til fots i tunnelen og for det andre er det forbudt. Selv om trafikken ikke var veldig stor på ettermiddagen på nyttårsdagen, så var det en del biler ute og kjørte. Og de var ikke forberedt på å møte fotgjengere. Vi rykket derfor raskt ut og plukket dem opp. De rakk å komme seg flere hundre meter inn i tunnelen, sier Stokkli, som ikke vet om det ble lunsj på Ekebergrestauranten for de tre.

Munter twittermelding

Politiet la ute en melding på sin twitter-konto som var holdt i en munter tone.

Vi har plukket opp 3 kinesere i Operatunellen.Uvisst om de kom fra Højbro plass,og om de hadde med seg kontrabass. De er nå ute av tunellen. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) January 1, 2017

– Vi skal være nøkterne og saklig i våre meldinger, og vanligvis er vi det. Her synes vi at vi kunne tillate oss en litt munter tone fordi episoden hadde endt godt for alle parter og fordi var en helt spesiell situasjon som vi mente det går an å se litt humoristisk på, sier Stokkli.

PS

Kineserne hadde forberedt seg dårlig før la ut på tur. Ikke nok med at de hadde glemt å sjekke kartet, de hadde også glemt å sjekke åpningstider. Ekebergrestauranten holder stengt til 4. januar.