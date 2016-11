Kiosk på Karl Johan forsøkt ranet med pepperspray

– Vi fikk melding fra en ansatt om at kiosken var forsøkt ranet. Den ansatte var blitt truet med pepperspray, men raneren fikk ikke med seg noe, forteller operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet ble varslet om saken klokken 3.10. Raneren skal ha forlatt kiosken og hoppet inn i en taxi, og politiet prøvde i tiden etter ransforsøket å finne frem til denne bilen. I tillegg ble det gjort avhør av vitner på stedet.

En stund senere meldte politiet på Twitter at de hadde pågrepet en mann i 20-årene, som de mistenker for å stå bak ransforsøket. Foreløpig er politiet usikre på hva raneren var ute etter, men antar at det kan ha vært snakk om pengene i kassaapparatet.