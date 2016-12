Kjærlighetsdrama på Grand Hotel endte i galgen

Bjørn Godøy har samlet et stykke norsk spionhistorie mellom to permer. Historien stammer fra en tid da der spionene testet ut løsbarter og ulike forkledninger.

Vi står foran Grand Hotel i Oslo, og spoler tiden drøyt 100 år tilbake, til tiden rundt den første verdenskrigen.

I sin bok Dobbeltspill forteller historiker og forfatter Bjørn Godøy historien om adelsmannen som ble irsk nasjonalist. Bak ryggen på den britiske regjeringen dro Roger Casement via Norge til Berlin for å skaffe våpen og hjelp til nasjonal løsrivelse for Irland.

National library of Ireland

Iren hadde fått heltestatus etter flere oppdrag for de britiske myndighetene, blant annet med å kartlegge utbytting og grusomheter i Kongo og Peru. At han etter hvert var blitt en overbevist irsk nasjonalist, var ikke offentlig kjent. Det var også en hemmelighet at han var homofil.

På veien fra USA til Berlin tar Casement et opphold i Kristiania. Her sjekker han inn på Grand hotell, under falskt navn, sammen med sin 24 år gamle elsker fra Moss, Eivind Adler Christensen. Christensen kom fra en middelklassefamilie, men blir betegnet som en sjarmerende opportunist. Han var familiens svarte får som ble sendt til sjøs for å forbedre seg. Men han vendte aldri tilbake.

Foto: National library of Irelan

Paret installerte seg på rom nummer 442 og 443. Og i løpet av de to døgnene de bor på Grand Hotel, blir Casement forrådt av sin unge elsker.

– Mossingen troppet opp hos det britiske ambassaden på Frogner, og røpet at han hadde et «unaturlig» forhold til iren. Men han ble overtalt til å fortsette reisen som dobbeltagent, forteller Godøy.

Han skal visstnok ha angret etterpå, fortalt da alt til Casement og blitt tilgitt.

– Det er mye vi ikke vet om forholdet mellom disse to. Men enden på visen var at Casement ble arrestert da han halvannet år senere ankom England med en skipslast våpen som var ment som støtte til Påskeopprøret i Dublin.

Casement ble stilt for retten. Men siden han var en helt med mange innflytelsesrike venner, fryktet de britiske myndighetene at den irske nasjonalisten skulle få mye støtte. Derfor røpet de at han var homofil, noe mange ikke ville tro var sant.

For sikkerhets skyld hadde britene til rettssaken sikret seg et kronvitne som kunne bekrefte at helten var homofil – en resepsjonist fra Grand Hotel som hadde kommet over paret i het omfavnelse.

– Men det ble ikke nødvendig å trekke dette trumfkortet – Casement ble henrettet etter en summarisk rettssak, forteller Godøy.

Casement er fremdeles en av de store helter i Irlands nasjonalhistorie. Så sent som i 1965 ble levningene returnert til Dublin, hvor han er begravet og gjort til helgen.

FOTO: UKJENT

Kristiania var «Casablanca» i første verdenskrig

Under den første verdenskrigen, da denne historien utspant seg, var Kristiania sentral i det storpolitiske spillet som utspant seg i Europa. Norge ble en transittstasjon for reisende mellom de krigførende nasjonene.

– Kristiania vrimlet av utlendinger. Hovedstaden som nøytral by fikk en lignende rolle som Casablanca under 2. verdenskrig, forteller Godøy.

– Det var en svært spesiell stemning, og man var veldig på vakt for spioner.

Falske barter og underlige forkledninger

Norge hadde ikke bygget opp noen profesjonell etterretning, og etterretning var i startfasen i flere andre land. Det var derfor mange underlige fremtoninger som ønsket å skjule sin identitet.

– Løsskjegg og falske barter var ikke uvanlig, sier historiker og forfatter Bjørn Godøy.

– Mange reiste under falskt navn. I den første tiden var norske myndigheter helt uforberedte. Men etter hvert økte den offentlige kontrollen, og hotellene måtte levere lister til politiet over utlendinger som var gjester.

Betalte agenter for legge bomber i handelsskipene

Og det var god grunn til å være på vakt

– Spesielt var tyskerne aggressivt til stede. Norske agenter ble betalt av tyskere for å legge fra seg bomber, såkalte Helvetesmaskiner, i lasteskip for å strupe handelen til England, forteller Godøy

– Den britiske marinen, på den andre siden, la en jernring rundt Tyskland for å sulte dem ut. Britene ville hindre at den norske handelsflåten å fraktet forsyninger med proteiner som fett, fisk og tran til de krigførende partene.

Oppdagelsespolitiet ble opprettet i 1915

– Frykten for at tyske agenter skulle ramme norske skip var stor – så stor at Oppdagelsespolitiet ble opprettet i 1915, sier Knut Berg Eriksen, som sammen med Trond Bergh har skrevet den norske etterretningens historie, Overvåking i Norge 1914–1997.

– I 1915 fikk vi en egen lov som ga politiet fullmakt til å holde tilbake post og telegram. Den var begrunnet i spionfaren, sier han.

Og mange tyske spioner ble internert og senere utvist. I mars 1918 ble 73 prosent av posten som gikk til internerte tyskere i norske leirer undersøkt for usynlig skrift.

Store tap på norske handelsfartøy

Den norske handelsflåten ble hardt rammet, for både tyskerne og engelskmennene forsøkte å hindre at forsyninger kom frem til motparten.

Skipsfarten til de krigførende parter hadde stoppet opp, mens den norske handelsflåten, som var nøytral, gikk så det suste. Denne krigen som Norge egentlig ikke deltok i kostet flere tusen nordmenn livet, og gjorde flere norske redere rike.