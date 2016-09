Kjøpte villa for 2,5 millioner av enke (76) og solgte videre for 15,5 millioner- nå blir salget stoppet

Først kjøpte den tidligere politiadvokaten villaen på Nordstrand fra den 76 år gamle enken til 2,5 millioner kroner.

Fire måneder senere solgte han den for 15,5. Nå har Byfogden stoppet salget midlertidig, skriver VG.

Eiendommen på Nordstrand med halvannen måls tomt ble solgt fra enken i april i år. 1. september skiftet den hender igjen - da til en seksdoblet pris og en gevinst for politiadvokaten på rundt 13 millioner før skatt.

Det fikk enkens sønn og hennes enearving til å reagere. Han engasjerte advokat, og Byfogden i Oslo har nå stoppet kjøpet, slik at retten kan undersøke handelen.

Sønnen mener det må sjekkes hva som inngår i morens uskiftebo etter at hun ble enke i 2011.

Familien i sjokk

– Vi fikk sjokk da vi for noen uker siden selv fant ut at mor hadde solgt familieeiendommen til en for oss ukjent mann. Vi mener hun har blitt lurt trill rundt av ham, sier sønnen til VG.

Kjøperen er en tidligere politiadvokat som i 2015 ble avskjediget av politiet i Oslo etter de mente han hadde blandet sammen næringslivsinteresser med jobben som politiadvokat.

Han dro arbeidsgiverne for retten, men tapte saken i november.

Avgjørelsen er anket.

Etter å ha mistet jobben i politiet, skal mannen ha blitt drosjesjåfør. Det var på en av disse turene ved juletider han ifølge VG skal ha møtt enken.

– Handelen gjort av egen fri vilje

Arveloven åpner for at arvinger kan kreve erstatning dersom en person som sitter i uskiftet bo selger en eiendom til en sterkt forringet pris.

Det er dette Oslo byfogdembete nå skal undersøke.

VG har vært i kontakt med den tidligere politiadvokaten som benekter beskyldningene fra sønnen.

– Alt som er gjort er gjort av hennes frie vilje, og er et samarbeid mellom oss, sier han.

Også enken forteller at kjøpet var hennes eget valg.

– Jeg har gått med på dette av egen fri vilje, og det er ikke noe lureri her, sier hun.

Hun forteller også at en del av avtalen mellom henne og politiadvokaten er at hun får bruksrett på hans eiendom i Halden.

Rettslige dokumenter fastlår imidlertidig at denne eiendommen er begjært tvangssolgt. Kravet skulle vært innebetalt i april i fjor, men er utsatt inntil videre, opplyser Halden tingsrett.

