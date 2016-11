Kommunen bruker 112 millioner på å redde kulturhus på Grünerløkka

– Vi har egentlig levd fra dag til dag i frykt for at det skulle komme et forbud mot å bruke bygget, eller at det bare skulle forfalle så mye at vi ikke kunne bruke det. Nå er vi veldig lettet, sier Anja Skjulstad, daglig leder ved Grünerløkka lufthavn.

I dag torsdag legger byrådet i Oslo frem en tilleggsinnstilling for neste års budsjett på 112 millioner kroner til å rehabilitere det over hundre år gamle bygget.

– Det har ofte vært slik at kunstnere holder til i slitne bygg, men det er ikke greit at kunstnere holder til i bygg som er brannfarlige, og hvor de risikerer at takstein kan falle ned i hodene på dem, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Tror det er flyplass

Selv om det hender at noen ringer for å få refundert flybillettene sine eller for å få vite hvor lang tid det tar med flytoget inn til Oslo, så er Grünerløkka lufthavn langt fra noen flyplass, men et av byens største øvings- og arbeidsrom for musikere og kunstnere.

Arve Henriksen

– Jeg har holdt til i dette bygget i nesten ti år, av mange grunner egentlig. Det ligger sentralt til, det er masse bra folk innom her, lokalene er fine og lyse, og det er grei husleie, sier illustratør og grafisk designer, Espen Friberg, en av rundt 60 kunstnere som har sitt virke ved Grünerløkka lufthavn. I tillegg kommer et antall band som øver fast i bygget, blant disse bandet Cocktail Slippers som var å se i NRK-serien Lilyhammer.

Brannfarlig

– Grünerløkka lufthavn, som også består av Café Mir og Galleri 69, ligger i et veldig viktig kulturområde. I det samme område har vi også Popsenteret, Øvingshotellet, kulturskolen, Riksscenen, bibliotekfilial, og atelierene på Olaf Ryes plass, så det er et stort mangfold av kulturaktiviteter i dette området, sier Hilde Barstad, direktør for kulturetaten i Oslo.

Arve Henriksen

Grünerløkka lufthavn har eksistert siden i 1994, men selve bygget er godt over 100 år gammelt. Det har derfor vært utfordringer med vedlikehold og brannfare i mange år.

– En ting er nå at malingen flasser av, men det viktigste er det branntekniske. Det er en del grunnleggende vedlikeholdskrav som må løses, blant annet er det en oljefyr som må skiftes, sier kulturbyråd Hansen.

Anja Skjulstad innrømmer at de har levd på grensen med tanke på brannsikkerheten.

Arve Henriksen

– Vi er innenfor kravet, men det er akkurat på grensen. Den store skrekken har vært at byrådet hadde bestemt seg for å selge bygget, eller at det hadde forfalt så mye at det hadde blitt ulovlig å bruke. Nå kan vi endelig tenke langsiktig, sier Skjulstad.

Skyldes formueskatten

Ekstrabevilgningen fra Oslo kommune kommer som følge av frigjorte midler i forbindelse med omleggingen av formuesskatten. Dette er en engangssum kommunen får, og ikke noe de kan budsjettere med som årlig inntekt utover. Det er allerede bevilget en million kroner til et forprosjekt som kulturetaten i samarbeid med aktørene ved senteret allerede er i gang med.

– Det er viktig å understreke at vi skal ikke pusse bort byggets sjel, innholdet skal være det samme. Vi som eier bygningen skal bare sørge for at det blir enda bedre å være her, sier kulturbyråden.

Arve Henriksen

Hvordan den daglige driften skal løses mens rehabiliteringen pågår er noe kulturetaten skal diskutere i samarbeid med aktørene.

– Vi skal ta hånd om det rent byggtekniske, men hvordan bygget skal innredes er noe brukerne selv må komme med innspill på, sier Hilde Barstad.

Tidligere borgerskole

Toftes gate 69 huset i sin tid Svend Foyns Praktiske Borgerskole. I 1902 flyttet kommunen, ifølge det lokalhistoriske nettstedet Bradager.net, sin Maskinistskole og Den Elementær-tekniske dagskole til huset. Senere har også Grünerløkka handelsskole holdt til i bygget. Senere skiftet skolen navn til Grünerløkka videregående skole.

– I byrådserklæringen står det at det skal satses på kulturell infrastruktur. Denne bevilgningen sender et klar signal om Oslo kommune tar sitt ansvar på alvor når det gjelder atelierdsituasjonen i byen, sier Harald A. Nissen (MDG).