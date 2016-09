Kommunen gir mer matpenger til barnehagene

– En femtilapp ekstra i måneden vil gi bedre utvalg. Og så vil det gi positiv effekt når det gjelder næringsbiten og læringsbiten, sier kunnskapsbyråd Tone Tellevik Dahl (A) til Osloby.

Klokken 12 onsdag legges Oslo-budsjettet frem. Der foreslår det rødgrønne byrådet å øke matpenger i kommunale barnehager fra dagens sats på 115 kroner til 165 kroner neste år. Dette er en økning på 43 prosent.

– Det blir opp til barnehagene å avgjøre hvordan de skal bruke pengene, men med denne femtilappen kan de for eksempel handle mer økologisk mat, sier byråden.

Inspirert av St. Hanshaugen

Det var under et barnehagebesøk i bydel St. Hanshaugen i sommer at byråd Tellevik Dahl kom på ideen om å øke matpengene. Bydelen har nemlig brukt 50 kroner ekstra på hvert barn fra sine egne midler til å gi dem bedre barnehagemat.

– Vi kartla først hva vi kan gi barna med et matbudsjett på 115 kroner pr. barn. Og så la vi på 50 kroner fra egne midler. Nå får barna fire måltider i uken (to varmmåltider). De får veldig variert og næringsrik mat, sier avdelingsdirektør Kjersti Halvorsen i St. Hanshaugen.

Har egen kokk

Bydelen har ansatt egen kokk med ernæringsbakgrunn som har laget menyene for bydelens barnehager. Kokken reiser rundt til barnehagene for å gi de ansatte råd og vise hvordan de skal lage maten.

– Nå har vi egen høstmeny som alle barnehagene følger. Og så har vi sørget for felles innkjøp av matvarer. Dette gjør at vi får mer for pengene nå enn for bare ett år siden, sier Halvorsen.

Hun er glad for at byråden ble så inspirert av bydelen at hun har valgt å øke matpengene i barnehagen.

– Våre undersøkelser viser at Oslo har de laveste matsatsene i hele landet. Vi ligger ganske langt under det som er vanlig i private barnehager. Nå er vi glad for at byråden ble inspirert av oss og er enig i at man kan få til veldig mye for en femtilapp ekstra, sier Halvorsen.